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Westcol rompió internet: más de un millón de vistas con Gustavo Petro desde Casa de Nariño

Westcol logró más de un millón de visualizaciones en una transmisión histórica con Gustavo Petro desde Casa de Nariño. Así fue el encuentro que revolucionó la forma de hablar de política en Colombia.

Gustavo Petro y Westcol
Foto: redes sociales

Noticias RCN

marzo 27 de 2026
12:56 p. m.
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El streamer colombiano Westcol volvió a romper esquemas en el país tras protagonizar una transmisión histórica desde la Casa de Nariño junto al presidente Gustavo Petro.

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El encuentro, emitido en vivo por la plataforma Kick, superó el millón de visualizaciones y dejó momentos que rápidamente se hicieron virales.

Lejos de una entrevista tradicional, el formato sorprendió por su cercanía. Ambos conversaron sobre temas clave como educación, seguridad y oportunidades para jóvenes, mientras jugaban dominó en una de las mesas del palacio presidencial.

Una transmisión que cambió la forma de hablar de política

El espacio rompió con los esquemas clásicos. Westcol hizo preguntas directas, sin filtros, abordando preocupaciones reales de los jóvenes. Desde la falta de oportunidades hasta el auge de plataformas digitales como alternativa económica.

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“Mientras conversaban sobre educación, seguridad y oportunidades para jóvenes, jugaron dominó en una mesa del palacio presidencial”.

Por su parte, Petro respondió con un tono cercano, defendiendo la educación como una salida a la pobreza, pero también escuchando críticas sobre la necesidad de mayor control frente a la delincuencia.

El recorrido incluyó momentos curiosos, como historias sobre supuestos fantasmas en la Casa de Nariño y anécdotas de visitas internacionales, lo que mantuvo enganchada a la audiencia durante toda la transmisión.

Westcol y el poder de conectar con nuevas audiencias

El éxito de la transmisión no es casualidad. Westcol cuenta con más de 3.7 millones de seguidores en Kick, una audiencia joven que consume contenido digital y que pocas veces se acerca a formatos políticos tradicionales.

“El millón de visualizaciones demuestra que los jóvenes sí quieren hablar de política, solo necesitan que les hablen en su idioma”.

Además, el streamer no solo destaca en plataformas. Su empresa ha crecido de forma importante, con proyectos como W Sound y eventos masivos que han logrado cifras récord.

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La transmisión también dejó abierta la expectativa por su próximo encuentro con el expresidente Álvaro Uribe, lo que confirma que este nuevo formato llegó para quedarse y cambiar la manera en que se comunica la política en Colombia.

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