Argentina pierde delantero para el Mundial a última hora: se rompió los ligamentos

La Selección Argentina recibió un duro golpe en plena fecha FIFA de marzo, luego de confirmarse una baja sensible que no solo afecta los amistosos inmediatos, sino que también impacta la planificación a largo plazo con miras a la Copa del Mundo de 2026. El delantero Joaquín Panichelli, quien milita en el Racing de Estrasburgo, sufrió una grave lesión durante un entrenamiento con el combinado nacional que lo dejará fuera de las canchas por varios meses.

La noticia genera especial preocupación en el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni, quien había decidido convocar al atacante como una alternativa ofensiva en la búsqueda de variantes de cara al Mundial de Estados Unidos 2026. Panichelli aparecía como una opción interesante para completar la rotación en el frente de ataque, pero su infortunio físico cambia por completo el panorama.

Lesión confirmada y comunicado oficial

A través de sus canales oficiales, la selección argentina confirmó la gravedad de la lesión sufrida por el futbolista. “Los estudios realizados hoy al delantero Joaquín Panichelli confirmaron la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. ¡Mucha fuerza, Joaco! Estamos con vos”, informó la Albiceleste en un mensaje que rápidamente generó reacciones de apoyo por parte de aficionados y compañeros.

La lesión se produjo durante la práctica del jueves, en la antesala del amistoso frente a Mauritania, en una acción que encendió las alarmas de inmediato. Tras los exámenes médicos correspondientes, se confirmó el peor diagnóstico posible, uno que implica una recuperación prolongada y un proceso de rehabilitación exigente.

Un revés en su crecimiento internacional

La convocatoria de Panichelli se había dado a última hora, tras la confirmación de un segundo compromiso amistoso en la agenda del equipo argentino. Su inclusión respondía a la intención de Scaloni de observar nuevas alternativas ofensivas, especialmente pensando en la conformación del plantel que competirá en el Mundial.

Este contratiempo representa un duro golpe para el jugador, que atravesaba un momento clave en su carrera y tenía la oportunidad de consolidarse en el radar de la selección mayor. Además, su ausencia obliga al cuerpo técnico a replantear opciones en ataque y continuar la búsqueda de un tercer delantero que complemente la estructura ofensiva del equipo.

De esta manera, Argentina no solo pierde una pieza en el corto plazo, sino también una opción de proyección a futuro, en un proceso que apunta a mantenerse competitivo en la élite del fútbol mundial.