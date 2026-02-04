Fecha de cierre del mercado de fichajes en el FPC: ¿Habrá ventana para jugadores libres?

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y sus clubes asociados tomaron una decisión que cambio por completo el panorama en el mercado de fichajes para la Liga BetPlay: reducir de 30 a 25 los jugadores inscritos para disputar competencias oficiales en 2026.

Esto llevó a que los clubes tomaran decisiones para depurar sus nóminas, pero también a que fueran mucho más estratégicos para elegir a los jugadores esta temporada, por esta razón, muchos no han completado sus nóminas aún cuando ya transcurre la cuarta fecha del campeonato.

¿Cuándo cierra el mercado de fichajes?

De acuerdo a lo que se pudo conocer, los clubes tienen como plazo máximo para inscribir jugadores ante la Dimayor el viernes 6 de marzo de 2026, por lo que todavía queda poco más de un mes para que los clubes encuentren el perfil ideal que necesitan para este semestre.

Esta fecha es positiva para el fútbol colombiano, pues la mayoría de mercados a nivel internacional ya cerraron para entonces, por lo que podrán buscar contrataciones sin tener que disputarse los fichajes con otras ligas, o que desde el exterior les quiten futbolistas a sus nóminas, sin poder reemplazarlos.

¿Ventana para jugadores sin contrato?

Eso sí, hay que recordar que en caso de que los equipos sigan con necesidades en sus nóminas una vez hayan superado el periodo límite de inscripción, la Dimayor habilita una última ventana, la cual sirve para inscribir jugadores que lleven más de un mes sin contrato.

Se estima que esta ventana se abre a inicios del mes del abril y dure apenas unos cuantos días habilitada, así los equipos del FPC pueden hacer fichajes de emergencia, con jugadores que no desean quedarse en la inactividad hasta mitad de año.