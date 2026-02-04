Preocupación por exparticipante de MasterChef: está hospitalizada tras ser diagnosticada con cáncer

Una reconocida exparticipante de MasterChef Celebrity Ecuador comenzó a experimentar dolores bajos en 2025 y, tras unas rigurosas pruebas diagnósticas, le detectaron cáncer de ovario.

Se trata de María Teresa 'La Flaca' Guerrero, que tiene 47 años, es oriunda de Guayaquil y se ha destacado como actriz, modelo, presentadora de televisión y empresaria.

La exparticipante de MasterChef se enteró de su enfermedad en mayo del 2025 y, de inmediato, empezó con los tratamientos asignados por sus especialistas.

Es así como no solo ha asistido a varias quimioterapias, sino que también se ha sometido a procedimientos quirúrgicos para combatir los tumores malignos encontrados en sus ovarios.

Sin embargo, en los últimos días, informó que se encuentra hospitalizada y reveló detalles claves de su estado de salud. ¿Qué fue exactamente lo que expuso?

María Teresa 'La Flaca' Guerrero, exparticipante de MasterChef Celebrity Ecuador, fue hospitalizada tras su diagnóstico de cáncer

En los primeros días de febrero, María Teresa 'La Flaca' Guerrero apareció en una camilla y dejó claro que sus especialistas le están realizando un tratamiento que necesita.

"Aquí sigo en el hospital en mi tratamiento de mantenimiento, mi inmunoterapia. Así es cada tres semanas, por lo menos hasta septiembre. Ayer tuve ganas de decir “ya no más”, de parar, de descansar de todo esto porque sí, a veces cansa, y mucho. Pero después recuerdo algo importante: lo que me trajo hasta aquí fue seguir un plan de acción, creerles a mis doctores y confiar en que lo que entra a mi cuerpo es medicina que Dios usa para sanarme desde adentro", inició escribiendo María Teresa 'La Flaca' Guerrero.

"Somos humanos. A veces nos cansamos, a veces dudamos, pero también podemos elegir seguir con fe, con disciplina y con gratitud", añadió.

Estas han sido las reacciones tras la hospitalización de María Teresa 'La Flaca' Guerrero, exparticipante de MasterChef Celebrity Ecuador

Luego de las palabras expresadas por María Teresa 'La Flaca' Guerrero, sus seguidores le han enviado múltiples mensajes de fortaleza.

"Flaquita, sigue", "una terapia menos de mantenimiento, una más de vida", "bendiciones", "guerrera hermosa", "todos pedimos por tu recuperación total", "la sangre de Cristo tiene poder" y "tú puedes", han sido algunos de ellos.