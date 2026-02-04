CANAL RCN
Tendencias

Preocupación por exparticipante de MasterChef: está hospitalizada tras ser diagnosticada con cáncer

La exparticipante se enteró de su cáncer a mediados del 2025. ¿Cuál es su estado de salud?

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

febrero 04 de 2026
04:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una reconocida exparticipante de MasterChef Celebrity Ecuador comenzó a experimentar dolores bajos en 2025 y, tras unas rigurosas pruebas diagnósticas, le detectaron cáncer de ovario.

Se trata de María Teresa 'La Flaca' Guerrero, que tiene 47 años, es oriunda de Guayaquil y se ha destacado como actriz, modelo, presentadora de televisión y empresaria.

Exparticipante de MasterChef Celebrity confesó que vive con VIH: "Hoy rompo este silencio"
RELACIONADO

Exparticipante de MasterChef Celebrity confesó que vive con VIH: "Hoy rompo este silencio"

La exparticipante de MasterChef se enteró de su enfermedad en mayo del 2025 y, de inmediato, empezó con los tratamientos asignados por sus especialistas.

Es así como no solo ha asistido a varias quimioterapias, sino que también se ha sometido a procedimientos quirúrgicos para combatir los tumores malignos encontrados en sus ovarios.

Sin embargo, en los últimos días, informó que se encuentra hospitalizada y reveló detalles claves de su estado de salud. ¿Qué fue exactamente lo que expuso?

María Teresa 'La Flaca' Guerrero, exparticipante de MasterChef Celebrity Ecuador, fue hospitalizada tras su diagnóstico de cáncer

En los primeros días de febrero, María Teresa 'La Flaca' Guerrero apareció en una camilla y dejó claro que sus especialistas le están realizando un tratamiento que necesita.

"Aquí sigo en el hospital en mi tratamiento de mantenimiento, mi inmunoterapia. Así es cada tres semanas, por lo menos hasta septiembre. Ayer tuve ganas de decir “ya no más”, de parar, de descansar de todo esto porque sí, a veces cansa, y mucho. Pero después recuerdo algo importante: lo que me trajo hasta aquí fue seguir un plan de acción, creerles a mis doctores y confiar en que lo que entra a mi cuerpo es medicina que Dios usa para sanarme desde adentro", inició escribiendo María Teresa 'La Flaca' Guerrero.

"Somos humanos. A veces nos cansamos, a veces dudamos, pero también podemos elegir seguir con fe, con disciplina y con gratitud", añadió.

Estas han sido las reacciones tras la hospitalización de María Teresa 'La Flaca' Guerrero, exparticipante de MasterChef Celebrity Ecuador

Luego de las palabras expresadas por María Teresa 'La Flaca' Guerrero, sus seguidores le han enviado múltiples mensajes de fortaleza.

Sufrió un infarto un exparticipante de MasterChef: revelaron su estado de salud
RELACIONADO

Sufrió un infarto un exparticipante de MasterChef: revelaron su estado de salud

"Flaquita, sigue", "una terapia menos de mantenimiento, una más de vida", "bendiciones", "guerrera hermosa", "todos pedimos por tu recuperación total", "la sangre de Cristo tiene poder" y "tú puedes", han sido algunos de ellos.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Astrología

"Se visualiza un golpe de Estado": inesperada predicción de Mhoni Vidente para el 2026

Astrología

¿Habrá más accidentes aéreos en 2026? Escalofriante predicción de Mhoni Vidente

Yeison Jiménez

¿Yeison Jiménez dejó testamento? Revelan claves sobre su herencia y el fraude millonario que lo afectó

Otras Noticias

Atlético Nacional

Bajas de última hora para Atlético Nacional contra América de Cali

Atlético Nacional tendrá dos bajas de alta importancia en el clásico de este miércoles frente a América de Cali.

Medellín

Sorprenden a extranjero con extraños objetos en su maleta cuando llegó a Medellín: ¿Qué escondía?

Aparte de lo encontrado en la maleta, el hombre se delató con las inusuales respuestas que les dio a los agentes migratorios.

Donald Trump

Sujeto que intentó asesinar a Trump en un campo de golf en Florida recibió la pena máxima: cadena perpetua

Bogotá

Importante hospital de Bogotá pidió usar Urgencias solo en casos graves tras registrar sobreocupación del 320%

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy miércoles 4 de febrero de 2026