Este sería el contrato que tendría James Rodríguez con su nuevo equipo

Todo parece indicar que el futuro de James Rodríguez está cerca de definirse tras varios meses sin actividad oficial desde su salida del León de México. El capitán de la selección Colombia estaría a pocos detalles de concretar su llegada a la Major League Soccer, específicamente al Minnesota United, en una operación que ha tomado fuerza en las últimas horas y que podría cerrarse de manera inminente.

El volante cucuteño podría aterrizar en Estados Unidos en los próximos días para someterse a los respectivos exámenes médicos y firmar su nuevo contrato. La negociación ha sido seguida de cerca por la prensa internacional y todo apunta a que el acuerdo está en su fase final. Según el medio especializado, las conversaciones están bastante avanzadas y el colombiano estaría a punto de iniciar una nueva etapa en su carrera.

“Minnesota United está en conversaciones con James Rodríguez sobre una propuesta de acuerdo para traer al astro colombiano a la MLS, en lo que sería una decisión impactante, según informaron a The Athletic fuentes informadas sobre la situación”, dijo el medio citado.

Un contrato corto y sin cupo de jugador designado

Más allá del interés deportivo, uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la estructura del contrato que firmaría el futbolista colombiano. Según el periodista Marcelo Bee Sellares, el acuerdo estaría diseñado para ajustarse a las normas salariales de la liga norteamericana sin afectar el presupuesto del club.

“La contratación de James Rodríguez por Minnesota United responde a un modelo plenamente compatible con el Convenio Colectivo (CBA) de la MLS. Se trata de un contrato de corta duración (6 meses), estructurado sin ocupar cupo de Designated Player, mediante el uso de GAM/TAM (dinero asignado por la MLS a cada franquicia para reducir el impacto salarial), lo que permite reducir su Budget Charge (impacto presupuestario) y mantenerlo dentro del salary budget (límite salarial)”, dijo el periodista citado.

Este modelo le permitiría al club contar con una figura internacional sin comprometer sus cupos de jugadores designados ni alterar su planificación financiera a largo plazo.

Una apuesta de alto impacto con riesgo controlado

El mismo periodista explicó que la operación tendría un equilibrio entre lo deportivo, lo comercial y lo financiero, lo que la convierte en una jugada atractiva tanto para el jugador como para la institución.

“Impacto económico: alto salario real para el jugador. Impacto presupuestario controlado para el club. Sin comprometer cupos DP (jugadores designados, 3 por franquicia) ni estructura futura. Es una operación de alto impacto deportivo y comercial, bajo riesgo financiero y perfectamente alineada con las reglas del CBA vigente en la MLS”, agregó.

De concretarse el fichaje, James tendría la posibilidad de retomar la competencia en un entorno estable y con la mirada puesta en el Mundial de 2026, que se disputará en territorio norteamericano. La MLS, por su parte, sumaría a otra figura internacional de peso, lo que reforzaría su proyección deportiva y mediática de cara al evento más importante del fútbol mundial.