Informe de Human Rights Watch reveló que en el 2025 Colombia registró una de las peores crisis humanitarias

Un informe de Human Rights Watch reveló que Colombia enfrentó durante el 2025 una de las situaciones humanitarias más graves de los últimos diez años, con 137.000 personas confinadas en sus comunidades por presión de grupos armados ilegales.

La organización internacional de derechos humanos documentó cómo la población civil quedó atrapada en medio de la violencia ejercida por estructuras armadas que se han fortalecido territorialmente.

El confinamiento forzado impide a las comunidades acceder a alimentos, servicios médicos y educación, limitando severamente su movilidad y derechos fundamentales.

Según el análisis de Human Rights Watch, la implementación de distintos ceses al fuego sin mecanismos adecuados de monitoreo y verificación ha contribuido significativamente al deterioro de la situación.

La ausencia de sistemas de supervisión efectivos habría permitido que los grupos armados consolidaran su presencia en diversas regiones del país.

Por otro lado, el informe señala que la falta de una política de seguridad capaz de proteger efectivamente a la población civil constituye otro factor determinante en esta crisis.

La ausencia de estrategias coordinadas para resguardar a las comunidades ha dejado a miles de personas vulnerables ante las acciones de los grupos armados ilegales.

La implementación de acuerdos parciales resultantes de conversaciones con distintos grupos armados también figura entre las causas identificadas por la organización.

Estos acuerdos fragmentados, sin una estrategia integral de paz y seguridad, habrían generado vacíos de poder que permitieron el fortalecimiento territorial de estas estructuras.

"La población civil ha quedado en el medio del fuego" como consecuencia directa de estas políticas, según constata el documento. Las comunidades rurales y urbanas en zonas de influencia de grupos armados experimentaron restricciones severas a su libertad de movimiento y acceso a servicios básicos.

Cabe mencionar que el confinamiento forzado representa una violación grave de los derechos humanos que afecta principalmente a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en regiones históricamente marginadas.

Esta situación ha generado también desplazamientos forzados y el deterioro de las condiciones de vida de miles de familias.