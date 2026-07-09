CANAL RCN
Deportes

Juanfer Quintero rompió el silencio luego del angustiante mensaje de Jáminton Campaz tras la eliminación de Colombia

El volante de creación respondió el post que publicó Jáminton Campaz en la mañana de este 9 de junio.

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 09 de 2026
06:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 9 de julio, dos días después de la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026, Jáminton Campaz rompió el silencio en sus redes sociales.

El extremo que milita en Rosario Central ingresó al partido vs. Suiza al minuto 66, fue uno de los revulsivos que mejor funcionó y convirtió su penalti en la tanda.

Jáminton Campaz lanzó un angustiante mensaje tras eliminación de Colombia
RELACIONADO

Jáminton Campaz lanzó un angustiante mensaje tras eliminación de Colombia

Sin embargo, en los últimos minutos del alargue tuvo un 'mano a mano' que pudo haber significado la clasificación de la 'tricolor' a los cuartos de final, pero definió por encima del arco defendido por el arquero Kobel.

En consecuencia, el oriundo de Tumaco expresó cómo se siente y pidió respeto y tolerancia. Además, Juan Fernando Quintero lo respaldó.

Estos fueron los mensajes de Jáminton Campaz y Juan Fernando Quintero tras la eliminación de la Selección Colombia

En su cuenta de Instagram, Jáminton Campaz lamentó la eliminación y solicitó que no se le dé espacio al odio.

"A todo el país solo puedo decirle que comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos. Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltó entrega, compromiso ni amor por esta camiseta", escribió.

"Mi Colombia, por favor, nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo", agregó.

Por ende, tras esas palabras, Juan Fernando Quintero comentó el post y planteó lo siguiente:

Vamos arriba, mi negro. Te amo y te voy a extrañar.

Ángel Di María, campeón del mundo con Argentina, también respaldó a Jáminton Campaz

En la publicación de Jáminton Campaz no solo se destacó el mensaje de Juan Fernando Quintero, sino que también las palabras de Ángel Di María, su compañero en Rosario Central.

Video: ¡El increíble fallo de Jáminton Campaz en la última jugada del Colombia vs. Suiza!
RELACIONADO

Video: ¡El increíble fallo de Jáminton Campaz en la última jugada del Colombia vs. Suiza!

"Amigo, cabeza arriba que diste todo por tu país. El fútbol siempre te da revancha, no bajes los brazos. Seguí luchando por tus sueños y que nadie te quite la alegría ni la felicidad de haber jugado un Mundial. Te quiero, bichín", puntualizó el 'fideo'.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Néstor Lorenzo

Destapan cuál será el futuro de Néstor Lorenzo tras la eliminación con Colombia en el Mundial

Néstor Lorenzo

¡Se reveló la contundente decisión que se habría tomado con Néstor Lorenzo tras la eliminación de Colombia!

Mundial de fútbol

Francia le ganó 2-0 a Marruecos y es el primer semifinalista del Mundial 2026: reviva los GOLAZOS

Otras Noticias

Norte de Santander

Aeropuerto de Tibú reporta daños en medio de ataque con drones

La Aeronáutica Civil rechazó los hechos registrados contra la terminal aérea, en Norte de Santander.

Dólar

¡El dólar alcanzó un precio impresionante en el cierre de hoy 9 de julio de 2026! ¿Cuál fue?

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 9 de julio de 2026.

Venezuela

¿Cómo seguir ayudando a las víctimas del terremoto en Venezuela que deja miles de muertos?

EPS

Diferentes sectores reaccionaron a los estados financieros de la Nueva EPS

Epa Colombia

“Es inhumano”: Yina Calderón habló sobre el presunto embarazo de la Epa Colombia