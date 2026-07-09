Juanfer Quintero rompió el silencio luego del angustiante mensaje de Jáminton Campaz tras la eliminación de Colombia

Este 9 de julio, dos días después de la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026, Jáminton Campaz rompió el silencio en sus redes sociales.

El extremo que milita en Rosario Central ingresó al partido vs. Suiza al minuto 66, fue uno de los revulsivos que mejor funcionó y convirtió su penalti en la tanda.

RELACIONADO Jáminton Campaz lanzó un angustiante mensaje tras eliminación de Colombia

Sin embargo, en los últimos minutos del alargue tuvo un 'mano a mano' que pudo haber significado la clasificación de la 'tricolor' a los cuartos de final, pero definió por encima del arco defendido por el arquero Kobel.

En consecuencia, el oriundo de Tumaco expresó cómo se siente y pidió respeto y tolerancia. Además, Juan Fernando Quintero lo respaldó.

Estos fueron los mensajes de Jáminton Campaz y Juan Fernando Quintero tras la eliminación de la Selección Colombia

En su cuenta de Instagram, Jáminton Campaz lamentó la eliminación y solicitó que no se le dé espacio al odio.

"A todo el país solo puedo decirle que comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos. Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltó entrega, compromiso ni amor por esta camiseta", escribió.

"Mi Colombia, por favor, nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo", agregó.

Por ende, tras esas palabras, Juan Fernando Quintero comentó el post y planteó lo siguiente:

Vamos arriba, mi negro. Te amo y te voy a extrañar.

Ángel Di María, campeón del mundo con Argentina, también respaldó a Jáminton Campaz

En la publicación de Jáminton Campaz no solo se destacó el mensaje de Juan Fernando Quintero, sino que también las palabras de Ángel Di María, su compañero en Rosario Central.

"Amigo, cabeza arriba que diste todo por tu país. El fútbol siempre te da revancha, no bajes los brazos. Seguí luchando por tus sueños y que nadie te quite la alegría ni la felicidad de haber jugado un Mundial. Te quiero, bichín", puntualizó el 'fideo'.