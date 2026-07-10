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Revelan el club que buscaría fichar a James Rodríguez

James Rodríguez vuelve a sonar para el fútbol mexicano: revelaron detalles.

James Rodríguez
Foto: (Colprensa - Linares Gasca)

Noticias RCN

julio 10 de 2026
11:17 a. m.
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La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 también abrió el debate sobre el futuro de varios referentes del equipo nacional. Uno de ellos es James Rodríguez, cuyo próximo club sigue siendo una incógnita después de un paso discreto por el Minnesota United de la MLS.

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En las últimas horas, el nombre del capitán colombiano comenzó a sonar con fuerza en el fútbol mexicano. Aunque todavía no existe una oferta oficial ni una negociación confirmada, versiones de la prensa deportiva aseguran que América de México estaría interesado en incorporarlo para la próxima temporada.

James Rodríguez podría ir a América de México

Según fuentes del periodista Adrián Magnoli, el capitán de la Selección Colombia podría retornar al fútbol mexicano.

En medio de un análisis sobre el futuro de James y Juan Fernando Quintero de cara al ciclo mundialista rumbo a 2030, Magnoli aseguró que el colombiano estaría en el radar de América de México.

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"James Rodríguez suena para el América de México. El técnico Guillermo Almada lo quiere", comentó el analista, dejando claro que, por ahora, se trata únicamente de un interés.

¿Cómo llega James tras el Mundial 2026?

El volante de 34 años disputó los cinco partidos de Colombia en la Copa del Mundo y fue titular en todos ellos. Sin embargo, nunca logró completar los 90 minutos y terminó siendo sustituido en cada compromiso, reflejo de una condición física que volvió a generar interrogantes.

Antes del Mundial, James había firmado con Minnesota United, pero las lesiones y la escasa continuidad impidieron que llegara en su mejor versión al torneo.

Paradójicamente, su etapa más estable en los últimos años la vivió precisamente en el fútbol mexicano, cuando defendió los colores del Club León durante 2025, donde recuperó protagonismo y ritmo de competencia.

Tras la eliminación frente a Suiza, el '10' también recibió críticas de parte de aficionados y analistas, quienes cuestionaron su rendimiento y consideraron que le faltó continuidad competitiva antes del Mundial.

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Mientras tanto, el mercado de fichajes apenas comienza y el nombre de James vuelve a aparecer en la órbita de uno de los clubes más grandes de México.

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