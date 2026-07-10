Di María respaldó a Campaz tras recibir amenazas por la eliminación del Mundial

Ángel Di María salió en defensa de Jáminton Campaz luego de que el colombiano enviara un mensaje de presuntas amenazas en su contra tras la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026. El campeón del mundo con Argentina le envió un emotivo mensaje de respaldo.

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El atacante colombiano, quien milita con Rosario Central de Argentina, publicó un mensaje en redes sociales lamentando la eliminación y pidiendo respeto en medio del difícil momento que atraviesa.

Su pronunciamiento no pasó desapercibido. Uno de los primeros en reaccionar fue Ángel Di María, compañero de Campaz en el club argentino, quien decidió enviarle un mensaje de apoyo recordando que el fútbol siempre ofrece nuevas oportunidades.

¿Qué le dijo Di María a Jáminton Campaz?

El campeón del mundo con Argentina compartió unas palabras cargadas de respaldo y experiencia, teniendo en cuenta que durante su carrera también fue blanco de críticas antes de alcanzar la gloria con la Albiceleste.

Amigo. Cabeza arriba que diste todo por tu país. El fútbol siempre te da revancha. No bajes los brazos. Seguí luchando por tus sueños. Que nadie te quite la alegría ni la felicidad de haber jugado un Mundial con tu país. Te quiero bichinnnnn, escribió Di María.

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El mensaje fue ampliamente compartido por aficionados de ambos países, quienes destacaron el gesto del argentino hacia su compañero en uno de los momentos más difíciles de su carrera.

¿Qué dijo Campaz tras la eliminación de Colombia?

Dos días después de la derrota por penales frente a Suiza, Campaz rompió el silencio y expresó el dolor que siente por la eliminación, especialmente después de haber desperdiciado la opción más clara de gol de Colombia en el minuto 115 del tiempo extra.

"A todo el país solo puedo decirle que comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos. Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta", escribió el futbolista.

El atacante también aseguró que siempre defendió la camiseta de la Selección Colombia con total compromiso y lamentó que el desenlace terminara acompañado de mensajes ofensivos y amenazas.

Mientras Colombia asimila la eliminación del Mundial, el respaldo de una figura como Di María pone de relieve el llamado al respeto hacia los deportistas, quienes también enfrentan las consecuencias emocionales de una derrota en el escenario más importante del fútbol.