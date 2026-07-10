CANAL RCN
Deportes

Di María respaldó a Campaz tras recibir amenazas por la eliminación del Mundial

Campaz recibió el apoyo de Di María tras denunciar amenazas por el fallo del gol ante Suiza.

di-maria-defiende-campaz-amenazas-mundial-2026
Fotos: AFP

Noticias RCN

julio 10 de 2026
09:23 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Ángel Di María salió en defensa de Jáminton Campaz luego de que el colombiano enviara un mensaje de presuntas amenazas en su contra tras la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026. El campeón del mundo con Argentina le envió un emotivo mensaje de respaldo.

Jáminton Campaz lanzó un angustiante mensaje tras eliminación de Colombia
RELACIONADO

Jáminton Campaz lanzó un angustiante mensaje tras eliminación de Colombia

El atacante colombiano, quien milita con Rosario Central de Argentina, publicó un mensaje en redes sociales lamentando la eliminación y pidiendo respeto en medio del difícil momento que atraviesa.

Su pronunciamiento no pasó desapercibido. Uno de los primeros en reaccionar fue Ángel Di María, compañero de Campaz en el club argentino, quien decidió enviarle un mensaje de apoyo recordando que el fútbol siempre ofrece nuevas oportunidades.

¿Qué le dijo Di María a Jáminton Campaz?

El campeón del mundo con Argentina compartió unas palabras cargadas de respaldo y experiencia, teniendo en cuenta que durante su carrera también fue blanco de críticas antes de alcanzar la gloria con la Albiceleste.

Amigo. Cabeza arriba que diste todo por tu país. El fútbol siempre te da revancha. No bajes los brazos. Seguí luchando por tus sueños. Que nadie te quite la alegría ni la felicidad de haber jugado un Mundial con tu país. Te quiero bichinnnnn, escribió Di María.

Juanfer Quintero rompió el silencio luego del angustiante mensaje de Jáminton Campaz tras la eliminación de Colombia
RELACIONADO

Juanfer Quintero rompió el silencio luego del angustiante mensaje de Jáminton Campaz tras la eliminación de Colombia

El mensaje fue ampliamente compartido por aficionados de ambos países, quienes destacaron el gesto del argentino hacia su compañero en uno de los momentos más difíciles de su carrera.

¿Qué dijo Campaz tras la eliminación de Colombia?

Dos días después de la derrota por penales frente a Suiza, Campaz rompió el silencio y expresó el dolor que siente por la eliminación, especialmente después de haber desperdiciado la opción más clara de gol de Colombia en el minuto 115 del tiempo extra.

"A todo el país solo puedo decirle que comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos. Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta", escribió el futbolista.

El atacante también aseguró que siempre defendió la camiseta de la Selección Colombia con total compromiso y lamentó que el desenlace terminara acompañado de mensajes ofensivos y amenazas.

Video: ¡El increíble fallo de Jáminton Campaz en la última jugada del Colombia vs. Suiza!
RELACIONADO

Video: ¡El increíble fallo de Jáminton Campaz en la última jugada del Colombia vs. Suiza!

Mientras Colombia asimila la eliminación del Mundial, el respaldo de una figura como Di María pone de relieve el llamado al respeto hacia los deportistas, quienes también enfrentan las consecuencias emocionales de una derrota en el escenario más importante del fútbol.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tour de Francia

🔴EN VIVO🔴 Tour de Francia 2026: siga en directo el recorrido de la etapa 7

Conmebol

La Copa América ya tendría sede: cuándo vuelve a jugarse y dónde sería

Seleccion de Inglaterra

Se tomó decisión de ÚLTIMA HORA antes del partido entre Noruega vs. Inglaterra, por el Mundial 2026: ¿cuál es?

Otras Noticias

Dólar

Dólar en Colombia HOY, viernes 10 de julio de 2026: abrió en mínimos no vistos en años

La moneda estadounidense perdió más de $34 frente a la jornada anterior y acumula una caída superior a los $400 en lo corrido del año.

Presidencia de Colombia

Equipo de empalme de De la Espriella pide al Congreso trasladar posesión presidencial a guarnición militar

Noticias RCN conoció la solicitud que hace el presidente electo Abelardo de la Espriella al Congreso para que la posesión presidencial sea en una guarnición militar.

Cuidado personal

“Nadie que no sea médico puede inyectar sustancias”: cirujano plástico lanzó delicada advertencia

Yeison Jiménez

Luis Alfonso lanzó canción en honor a Yeison Jiménez tras seis meses de su muerte

ONU

ONU Mujeres alerta: un millón de mujeres y niñas sin ayuda por recortes internacionales