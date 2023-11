Emotivo encuentro entre Feid, Luis Díaz y Mohamed Salah: el cantante cautivó al egipcio

En las instalaciones del Liverpool FC en Inglaterra, Luis Díaz, Mohamed Salah y el reconocido cantautor colombiano Feid tuvieron un encuentro lleno de sonrisas, en donde compartieron vivencias de la música y el fútbol. Durante esta reunión, ‘Lucho’ Díaz y Mohamed Salah, destacados jugadores del Liverpool FC, dieron una cálida bienvenida a Feid en el icónico club inglés. El artista urbano, conocido por sus éxitos internacionales, compartió momentos especiales con los futbolistas en un ambiente lleno de energía.

Feid aprovechó la ocasión para destacar la velocidad de Salah en el videojuego de fútbol FIFA, comentándole entre risas: "Juego contigo en el Fifa, eres muy rápido". Esta reveladora conversación inesperada entre Mohamed Salah y Feid sorprendió a muchos.

Never in my mind I would’ve expected to see a conversation between Mo Salah and Feid.



The Luis Diaz influence 😅♥️ pic.twitter.com/IDRMPfzwwr