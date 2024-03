"Hay tipos de hambre": Felipe Acosta y los 'obstáculos' de una vida privilegiada en el FPC

En Colombia ha existido un mito a través de la historia, sobre todo en el presente siglo, que para llegar a ser jugador profesional de fútbol se debe tener una historia de hambre y sufrimiento atrás. Con el tiempo se ha romantizado esa superación que generalmente tiene el futbolista colombiano y que lo lleva a sobrepasar cualquier obstáculo, pero pocos hablan del mal que esto le ha hecho al FPC.

Sobre todo por aquellos que han tenido por delante el sueño de jugar a nivel profesional y aunque tienen las condiciones para hacerlo, han visto ese anhelo interrumpido por tener una condición de la que ni siquiera ellos son responsables: una vida privilegiada y sin sufrimiento económico.

En la actualidad, el caso más preponderante es el de Andrés Llinás, hoy referente de Millonarios, pero que para llegar a donde está hoy tuvo que remar por años ante los obstáculos que se encontró en el camino de parte de entrenadores y compañeros en divisiones menores por ese celo de no tener la necesidad económica de ser jugador de fútbol. Pero pudieron más las ganas, la persistencia y el talento que los comentarios y acciones malintencionadas de terceros para entorpecer ese sueño.

No son muchos casos como ese en el FPC, por lo menos en la actualidad, pero hay contados jugadores que han optado por el fútbol a pesar de tener toda una carrera promisoria en alguna profesión diferente a la actividad de alto rendimiento en el deporte. Esa también es la situación de Felipe Acosta, quien hasta hace poco era un completo desconocido en el país, pero que con el tiempo se ha hecho un nombre gracias a sus grandes actuaciones con Equidad, uno de los equipos revelación de la presente temporada de la Liga BetPlay.

Felipe Acosta: de una vida privilegiada a los obstáculos para llegar al FPC

Acosta nació en Bogotá en el seno de una familia privilegiada. De hecho, en un momento priorizó la formación académica por encima del fútbol, pues realizó sus estudios de administración de empresas en la Universidad de La Sabana a la par que buscaba ganarse un lugar con Boyacá Chicó en 2016, pero nunca renunció al sueño de brillar en primera división.

En un diálogo íntimo con Noticias RCN, el centrocampista habló de todo. De las barreras -paradójicamente- para jóvenes privilegiados en el FPC, su largo camino para cumplir el sueño de asentarse en el profesionalismo y las etapas de adaptación que tuvo que vivir en el ascenso de España y Rumania para agarrar ritmo tras no tener oportunidades en Colombia.

"Yo creo que hay tipos de hambre y de ambiciones que tiene uno como ser humano. De hecho yo era uno de los que creía en esos mitos, que el estudio y el fútbol no podían combinarse, pero ahora siento que es muy importante. A mi me motivó mucho más el hecho de tener las dos cosas y ser una persona que demostrara y desmintiera que no se podía lograr", dijo de entrada.

En el fútbol juvenil colombiano existe ese recelo a los jóvenes que a la par de buscar una oportunidad en el deporte, realizan estudios profesionales. Ese fue el caso de Felipe Acosta, quien entregó su visión del por qué jugadores cómo él se encuentran con las puertas cerradas, pero que su ejemplo, como el de Andrés Llinás, Jhon Duque, Stiven Vega y varios más sirve para desmentir el mito de no poder hacer las dos cosas al tiempo y rendir al mejor nivel.

"Obviamente te puede cerrar oportunidades en el sentido de que tú estás dedicado a otra cosa. O sea, no estás tiempo completo buscando oportunidades, tocando puertas, teniendo la disponibilidad del lugar y y tiempo para jugar, entonces en ese sentido sí es mucho más delicado el tema. Pero creo que es la actitud y la disposición que tu tengas para conseguir lo que estás buscando y yo creo que todo es posible. Lo hemos demostrado con esos casos reconocidos, más el mío y muchos otros que no sabemos, y creo que es posible y es cuestión de simplemente saber poner un poquito la mente en donde corresponde y saber que todo está en nuestras manos de alguna forma", apuntó.

Rumania y España, las escalas de Felipe Acosta para abrirse un espacio en el FPC

Al tratarse de un nombre que apenas se está dando a conocer en el FPC, muchos podrán pensar que Felipe Acosta es un juvenil, pero lo cierto es que se trata de un jugador de 29 años que cuenta con una historia fascinante detrás. Inició en Boyacá Chicó, pero al no tener continuidad y tampoco más ofertas en el país, decidió buscar una oportunidad en la tercera división de España con Lorca FC aprovechando que cuenta con pasaporte español, algo que lo llevó a extender su carrera en Europa.

"La verdad siento que todavía estoy muy joven y tengo mucho para dar, pero sí, o sea, yo ya he recorrido ocho años en el fútbol, comencé en Chicó pero no jugué mucho. En este momento estaba estudiando en la Universidad de La Sabana y cuando me gradué decidí dar un paso al costado porque sentía que mi tiempo ahí había terminado. En ese momento yo no tenía muchos partidos encima, no era un jugador muy atractivo para el mercado, así que lo que hice fue aprovechar la nacionalidad española que tenía para para irme a tocar puertas allí", expresó.

"En 2019 me fui, estuve en tercera división, que igual allí el nivel es muy fuerte. Estuve un año, me cogió pandemia y estando encerrados me salió una oportunidad en Rumania, en segunda división. Me dijeron que tenían un proyecto interesante para el ascenso y que querían contar conmigo, entonces yo me fui. Siento que el fútbol es una de esas cosas que te permite conocer el mundo y culturas haciendo lo que te gusta, me salí bastante de la zona de confort porque es un país bastante distinto, con una cultura todavía afectada por el comunismo. Es decir, tenía muchas cosas nuevas e interesantes para yo vivir como persona y como jugador", continuó.

Felipe Acosta no se detiene: sueña con llegar a Selección Colombia

En Viitorul Târgu Jiu de Rumania, Acosta sufrió una grave lesión de rodilla y tuvo que devolverse al país. Una relación cercana con Carlos Mario Zuluaga, presidente de Equidad, lo llevó a tener una prueba en el equipo. La pasó y desde el semestre pasado se ha asentado dentro del estilo de juego de Alezis García siendo el pivote que detiene los ataques rivales, pero que da buena proyección en salida con buena precisión en el pase y una visión que potencia sus habilidades.

"Estuve allí dos años y me devolví el año pasado por lesión y finalmente cuando ya terminé contrato con ellos decidí quedarme en Colombia porque sentía que ya tenía la experiencia para usarla en un equipo de primera división aquí y creo que Equidad ha sido el lugar y el estandarte perfecto para poderlo comenzar a mostrar y empezar a darme a conocer un poquito en el país. La idea es que mi nombre suene mucho más y ser importante en el fútbol colombiano y quién quita de pronto llegar a la selección también, entonces que ese nombre comience a sonar muy duro", concluyó.

Felipe Acosta acumula 32 partidos con Equidad desde que llegó en junio del año pasado, pero no se detiene en su sueño. Desea con jugar a la Selección Colombia y a seguir creciendo como uno de los mejores volantes centrales del fútbol colombiano y cada vez más asemejarse futbolísticamente a su gran referente: Sergio Busquets.