Murió un reconocido exjugador que se destacó en el Fútbol Profesional Colombiano

El fútbol argentino y colombiano está de luto por la muerte de un destacado exfutbolista.

Aldo Fernando 'Pichón' Rodríguez, que nació el 30 de agosto de 1951 en Buenos Aires, y fue un mediocampista que siempre demostró clase y técnica, falleció a sus 74 años.

La noticia fue confirmada este 17 de mayo de 2026 por el Club Atlético Atlanta, equipo en el que Aldo Fernando 'Pichón' Rodríguez no solo hizo sus inferiores, sino que también debutó como futbolista profesional.

Este fue el mensaje del Club Atlético Atlanta tras la muerte de Aldo Fernando 'Pichón' Rodríguez, el exfutbolista

El Club Atlético Atlanta se solidarizó con los seres queridos de Aldo Fernando 'Pichón' Rodríguez y aseguró que seguirá vivo en la memoria de los hinchas y seguidores del fútbol.

"El Club Atlético Atlanta lamenta profundamente el fallecimiento de Aldo Fernando Rodríguez. Le enviamos un fuerte abrazo a su familia y seres queridos en este duro momento", iniciaron expresando.

"En Villa Crespo siempre te recordaremos, 'Pichón'. Te vamos a extrañar. Que en paz descanses", añadieron.

Además, los hinchas de ese club argentino también lamentaron el deceso del exfutbolista que dejó huella en el Fútbol Profesional Colombiano.

"Que su alma descanse en paz", "permanecerás en nuestros recuerdos siempre" y "adiós, 'Pichón', han sido algunas de las reacciones.

¿En qué equipos jugó Aldo Fernando 'Pichón' Rodríguez, el recordado exfutbolista que falleció?

Aldo Fernando 'Pichón' Rodríguez debutó con el Club Atlético Atlanta en la década de los 70.

Además, posteriormente, defendió las camisetas de los siguientes clubes: