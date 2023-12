Fernando Uribe se destapó y confesó la razón por la que se fue a Junior: “El desespero de un hijo”

Uno de los golpes más duros para la hincha de Millonarios ocurrió en los inicios del 2022, luego de que se diera a conocer que Fernando Uribe, uno de los referentes del equipo capitalino en los últimos tiempos, dejaría del club para convertirse en nuevo jugador del Junior de Barranquilla, desatando un sinfín de comentarios entre todos los seguidores del equipo de Alberto Gamero.

Luego de un año de lo acontecido y muchas hipótesis de la decisión del goleador, Fernando Uribe se confesó y habló sobre las razones que lo hicieron abandonar las toldas azules para llegar al equipo tiburón, teniendo en cuenta que en años anteriores había dado a conocer que era seguidor de Millonarios.

Fernando Uribe y su razón por la que salió de Millonarios rumbo a Barranquilla

En conversaciones con el Diario AS, Fernando Uribe confesó que la razón por la que se fue al Junior de Barranquilla fue por su mamá, quien en ese momento estaba viviendo una difícil situación de salud y pensó que con dinero podría ayudar a la mujer que le dio la vida y que lo apoyó en su deseo de ser jugador profesional.

“Es netamente personal y familiar la decisión (…) Con todo el tema de mi mamá tenía que tomar una decisión inmediata porque tenía la ilusión de que pudiera ayudarla de otra manera, que se pudiera hacer algo más allá de lo que se hacía en su tratamiento y pues, necesitaba tener todavía un ingreso mucho más alto (…) Cuando yo me voy todo lo hice desde el corazón, desde el desespero de un hijo y en ese momento la opción económica era, una en Ecuador, y Junior. Decidí Junior por la cercanía”, aseguró Fernando Uribe.

Además, dejó claro que siempre quiso quedarse en Millonarios, pero las reglas del club no permitieron que su salario fue superior a lo que venía ganando, tomando la decisión de buscar un ingreso más alto para poder ayudar a su mamá.

“Anímicamente y deportivamente quería quedarme en Millonarios, pero ellos tenían unos estándares en la parte salarial y yo lo entendí, ellos entendieron mi decisión (…) Lastimosamente, al final de todo no salió nada como lo esperaba en ese momento, pero ahí está el agradecimiento a Millonarios que me abrió nuevamente las puertas por el mismo respeto con el que salí, me dieron la posibilidad de volver a mi lugar y de disfrutar un título que había intentado una, otra y otra vez y conseguirlo después de tantas decisiones fue algo grandioso”, añadió Fernando Uribe.

Fernando Uribe y su amor por Millonarios

Por último, Fernando Uribe mostró su agradecimiento profundo por Millonarios, dejando claro que fue el club que él escogió para ser hincha, teniendo en cuenta todo lo que vivió dentro de la institución y todo lo que le dejó para su carrera profesional.

“Hubo esa conexión, uno no escoge eso. Yo nací y crecí siendo hincha de otro equipo, la gente lo sabe y lo entiende por herencia de mi padre, nací en Pereira, pero me crie en el Valle y estaba rodeado de hinchas del Cali, pero cuando llego a Bogotá la primera vez, venía de una etapa en la que quería más protagonismo y Millonarios me dio eso, me cumplió uno de mis sueños desde que empecé la carrera que fue ser goleador del fútbol profesional, me dio la posibilidad de jugar en el exterior y quedaron las puertas abiertas para el regreso (…) Mis hijas se hicieron hinchas de Millonarios (…) Aprendí a querer a la institución, a los hinchas y a toda la gente que lo rodea, todo lo que tiene que ver con Millonarios y me hice hincha realmente. Es el equipo que escogí para ser hincha y se dio muy natural”, finalizó Fernando Uribe en entrevista con el Diario AS.