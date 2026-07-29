¡Fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 29 de julio de 2026! Atento al reporte
El epicentro del movimiento telúrico fue en Ecuador. ¿De cuánto fue la magnitud?
Nicolás Forero
01:33 p. m.
Este 29 de julio de 2026, a las 10:27 de la mañana, hubo un movimiento telúrico de magnitud 4.2 en Ecuador.
Sin embargo, este temblor alcanzó a sentirse en una zona de Colombia. ¿Cuál fue? ¿Qué profundidad tuvo? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Así fue el fuerte temblor que se originó en Ecuador y se sintió en Colombia hoy 29 de julio de 2026
- 10:42 a.m.
Epicentro: Tufiño-Carchi, Ecuador.
Magnitud: 4.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Tufiño ( Ecuador), a 12 de Cumbal (Nariño) y a 16 de Cuaspud Carlosama (Nariño).
¿Dónde han sido los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 29 de julio de 2026?
- 12:18 a.m.
Epicentro: Riofrío, Valle del Cauca.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 117 kilómetros.
Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Riofrío (Valle Del Cauca), a 8 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 12 de Tuluá (Valle del Cauca).
- 12:54 a.m.
Epicentro: océano Pacífico.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 33 kilómetros de Timbiquí (Cauca), a 52 de Guapi (Cauca) y a 67 de Santa Bárbara (Nariño).
- 2:58 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 144 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).
- 6:54 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.7.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).
- 7:44 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 137 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 10 de Villanueva (Santander).