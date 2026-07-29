CANAL RCN
Colombia Video

¡Fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 29 de julio de 2026! Atento al reporte

El epicentro del movimiento telúrico fue en Ecuador. ¿De cuánto fue la magnitud?

Nicolás Forero

julio 29 de 2026
01:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 29 de julio de 2026, a las 10:27 de la mañana, hubo un movimiento telúrico de magnitud 4.2 en Ecuador.

Sin embargo, este temblor alcanzó a sentirse en una zona de Colombia. ¿Cuál fue? ¿Qué profundidad tuvo? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte temblor que se originó en Ecuador y se sintió en Colombia hoy 29 de julio de 2026

  • 10:42 a.m.

Epicentro: Tufiño-Carchi, Ecuador.

Magnitud: 4.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Tufiño ( Ecuador), a 12 de Cumbal (Nariño) y a 16 de Cuaspud Carlosama (Nariño).

¡Nuevamente tembló masivamente en Colombia hoy 28 de julio de 2026! Este es el reporte
RELACIONADO

¡Nuevamente tembló masivamente en Colombia hoy 28 de julio de 2026! Este es el reporte

¿Dónde han sido los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 29 de julio de 2026?

  • 12:18 a.m.

Epicentro: Riofrío, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 117 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Riofrío (Valle Del Cauca), a 8 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 12 de Tuluá (Valle del Cauca).

  • 12:54 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 33 kilómetros de Timbiquí (Cauca), a 52 de Guapi (Cauca) y a 67 de Santa Bárbara (Nariño).

  • 2:58 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

  • 6:54 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

¡Tembló masivamente en Colombia hoy 27 de julio de 2026! ¿Dónde?
RELACIONADO

¡Tembló masivamente en Colombia hoy 27 de julio de 2026! ¿Dónde?

  • 7:44 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 10 de Villanueva (Santander).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Dos de cada diez CAI móviles en Bogotá se encuentran fuera de operación

Senado de la República

Así quedaron conformadas las presidencias de las comisiones del Senado

Bogotá

Aunque hay más de 12.000 mujeres recicladoras en Bogotá, menos de 100 registran ingresos superiores al millón de pesos

Otras Noticias

SOAT

SOAT por placa 2026: así puede consultar en el RUNT si su seguro está vigente

Conozca todos los trámites que puede consultar con su placa mediante la plataforma.

Neymar

Jugador colombiano le robó un beso a Neymar y todo quedó grabado: así reaccionó el brasilero

Neymar fue suplente en el partido de Copa Sudamericana, pero ingresó en el complemento.

Ministerio de Salud

¿Cuáles son los beneficios de la historia clínica electrónica que ya funciona en Colombia?

Artistas

Kavinsky, DJ emblemático de Francia, fue encontrado sin vida en su casa: las autoridades están investigando

Turismo

Festival de Arte y Cultura 2026 en Bogotá: anuncian la quinta edición con entrada gratis