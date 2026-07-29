¡Fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 29 de julio de 2026! Atento al reporte

Este 29 de julio de 2026, a las 10:27 de la mañana, hubo un movimiento telúrico de magnitud 4.2 en Ecuador.

Sin embargo, este temblor alcanzó a sentirse en una zona de Colombia. ¿Cuál fue? ¿Qué profundidad tuvo? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte temblor que se originó en Ecuador y se sintió en Colombia hoy 29 de julio de 2026

10:42 a.m.

Epicentro: Tufiño-Carchi, Ecuador.

Magnitud: 4.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Tufiño ( Ecuador), a 12 de Cumbal (Nariño) y a 16 de Cuaspud Carlosama (Nariño).

¿Dónde han sido los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 29 de julio de 2026?

12:18 a.m.

Epicentro: Riofrío, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 117 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Riofrío (Valle Del Cauca), a 8 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 12 de Tuluá (Valle del Cauca).

12:54 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 33 kilómetros de Timbiquí (Cauca), a 52 de Guapi (Cauca) y a 67 de Santa Bárbara (Nariño).

2:58 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

6:54 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

7:44 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 10 de Villanueva (Santander).