FIFA habría tomado inesperada decisión para la final del Mundial 2026: hay indignación

La gran final del Mundial 2026 se jugará el próximo 19 de julio, en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, este partido definitivo tendrá un show de entretiempo parecido al que se realiza en el Super Bowl y algunos de los artistas que están confirmados son Madonna, BTS, Shakira, Coldplay, Justin Bieber y Burna Boy.

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Sin embargo, en medio de esa coyuntura, la FIFA habría tomado una decisión que ha comenzado a generar polémica. ¿Cuál sería?

Esta sería la polémica determinación de la FIFA para la final del Mundial 2026

Según ha trascendido en las últimas horas, la FIFA flexibilizaría sus reglas para que el entretiempo de la final del Mundial 2026 dure 30 minutos y no solo 15.

Y es que, debido a la cantidad de artistas que participarán en el show de medio tiempo, el máximo organismo rector del fútbol necesitaría unos minutos adicionales para no cortar ninguna presentación.

No obstante, la gran mayoría de hinchas han manifestado que se está poniendo al dinero por encima de lo deportivo y que los jugadores podrían 'enfriarse' justo antes de salir a disputar los 45 minutos definitivos.

España ya se encuentra instalada en la gran final del Mundial 2026

La primera semifinal del Mundial 2026 se jugó el martes 14 de julio y España derrotó 2-0 a Francia.

Oyarzabal, de penal, abrió el marcador al minuto 22 y Pedro Porro, al 58, aumentó la ventaja.

Ahora, los dirigidos por Luis de la Fuente están esperando al ganador del cruce entre Argentina e Inglaterra, que se jugará este miércoles 15 de julio, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), en el Estadio Atlanta.