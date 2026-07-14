La final del Mundial 2026 ya tiene fecha y hora: España espera rival

La final del Mundial 2026 ya tiene a su primer protagonista. España aseguró su clasificación tras derrotar a Francia en semifinales y ahora espera al ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra. El partido por el título ya tiene fecha, horario y podrá verse EN VIVO por la pantalla del Canal RCN y sus plataformas digitales.

España dio un paso definitivo hacia la gloria al imponerse 2-0 sobre Francia y convertirse en la primera selección clasificada a la gran final del Mundial 2026. Con una actuación sólida, el equipo dirigido por Luis de la Fuente dejó en el camino a uno de los favoritos al título y ahora aguarda por el vencedor de la segunda semifinal entre Argentina e Inglaterra.

El encuentro definitivo definirá al nuevo campeón del mundo y enfrentará a una selección española que ha sido una de las más consistentes del campeonato frente a otro gigante del fútbol internacional.

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

La gran final del Mundial 2026 se disputará el próximo domingo 19 de julio, en un partido que paralizará al planeta fútbol.

El compromiso comenzará a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia) y se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario elegido por la FIFA para albergar el partido más importante del torneo.

Los aficionados podrán seguir todas las emociones EN VIVO por la pantalla del Canal RCN y sus plataformas digitales, donde habrá una cobertura especial con la transmisión del partido, la previa, el análisis, el minuto a minuto y todas las reacciones de la definición del campeonato.

¿Quién será el rival de España en el Mundial?

España conocerá a su rival una vez finalice la segunda semifinal entre Argentina e Inglaterra, dos selecciones con historia mundialista que buscarán el último cupo disponible para la definición del título.

El ganador enfrentará a una selección española que viene mostrando un fútbol sólido, con equilibrio en todas sus líneas y figuras que han respondido en los momentos decisivos del campeonato.

Tras eliminar a Francia, España confirmó que atraviesa uno de los mejores momentos de su proceso deportivo y ahora intentará cerrar el torneo con una nueva estrella.

Mientras tanto, Francia disputará el partido por el tercer lugar frente al perdedor de la otra semifinal, un encuentro que servirá para definir el último lugar del podio.

Con todo listo para la definición del campeonato, el Mundial 2026 entra en su recta final. España ya aseguró su presencia en el partido por el título y solo resta conocer si será Argentina o Inglaterra el rival que buscará impedir que la Roja vuelva a conquistar la Copa del Mundo.