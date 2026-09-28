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LeBron James habló de cómo buscará con los Sixers conseguir su quinto anillo de NBA

LeBron James llegó a Filadelfia con la esperanza de cerrar su carrera con un campeonato más.

LeBron James en los Sixers.
LeBron James en los Sixers. Foto: AFP.

Noticias RCN

septiembre 28 de 2026
09:46 p. m.
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LeBron James afrontará con los Philadelphia 76ers una nueva etapa de su carrera: disputar a sus 41 años su temporada número 24 en la NBA y conseguir el anhelado quinto anillo.

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El objetivo del veterano jugador será contribuir a que la franquicia vuelva a conquistar un campeonato, algo que no consigue desde 1983.

El desafío: volver a poner a los Sixers en la cima

El nuevo proyecto de Filadelfia reúne a varias figuras de la liga, entre ellas Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown y el joven V.J. Edgecombe. Ante la expectativa generada por este quinteto, LeBron señaló que la construcción de una identidad colectiva no será inmediata y requerirá compromiso de todos los integrantes.

El cuatro veces MVP también destacó que está dispuesto a asumir diferentes funciones dentro de la cancha. Aseguró que su experiencia puede servir para orientar a sus compañeros y ayudar a que el equipo supere los momentos de presión.

Asimismo, dejó claro que el talento individual no será suficiente para garantizar el éxito de los Sixers. Según explicó, los jugadores deberán aceptar determinadas responsabilidades y realizar esfuerzos que, en ocasiones, pueden resultar incómodos.

LeBron ha sido campeón con tres franquicias

El basquetbolista recordó sus anteriores títulos conseguidos con Miami Heat, Cleveland Cavaliers y Los Angeles Lakers. Para repetir los triunfos, considera necesario mantener la constancia y evitar que las expectativas externas condicionen el funcionamiento del grupo.

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En ese sentido, pidió mantener la perspectiva frente a las críticas y las exigencias que acompañan a un equipo construido para competir en lo más alto. Su experiencia será uno de los elementos que espera poner al servicio de una plantilla que aspira a llegar lejos en los playoffs.

La llegada de LeBron a Filadelfia se concretó mediante un contrato de ocho millones de dólares por dos temporadas. El jugador optó por cambiar de equipo pese a que podía haber negociado una renovación considerablemente mayor con los Lakers.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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