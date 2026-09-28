Atlético Nacional tomó decisión de urgencia tras la delicada lesión del 'Chicho' Arango

En Atlético Nacional se confirmó la peor noticia posible con la lesión de Cristian el 'Chicho' Arango tras el partido ante Millonarios y es que sufrió una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha, lo que lo sacará de competencia unos 9 meses.

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El delantero fue sometido a una intervención quirúrgica y comenzará un largo periodo de recuperación que lo dejará volver a la competencia a mediados del 2027. Así, el cuerpo técnico de Lucas González pierde a una pieza importante para lo que queda de temporada.

La primera decisión de Lucas González tras la lesión de 'Chicho' Arango

Por lo pronto, lo urgente para Atlético Nacional es definir quién será el centrodelantero para los próximos partidos, considerando que Alfredo Morelos también está lesionado y pasará unas cuatro semanas en recuperación.

La primera opción es Andrés Sarmiento, quien pese a que fue expulsado en el partido ante Millonarios, está habilitado para jugar por la convocatoria de Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez a la Selección Colombia.

Además, el cuerpo técnico tiene en la mira a jugadores juveniles que podrían tener su oportunidad. Uno de ellos es Kevin Pérez, quien ya debutó como profesional en las semifinales del semestre pasado ante Tolima y viene marcando goles en la sub-20. Seguramente esté en los convocados ante Junior.

¿Qué pasará con el 'Chicho' Arango?

Otra de las dudas que surgió tras la lesión de Arango es lo que pasará con su futuro, pues tenía contrato con Atlético Nacional hasta diciembre de este año. Lo que se conoce hasta el momento, es que el equipo antioqueño se tendrá que hacer cargo de toda su recuperación por el compromiso contractual.

Sin embargo, el préstamo se termina y 'Chicho' sigue siendo propiedad de San José Earthquakers de la MLS, donde tiene contrato hasta diciembre de 2027. Nacional deberá resolver si busca extender el préstamo o si hace uso de la opción de compra, pese a que esté lesionado.

Una lesión solamente obliga a renovar automáticamente el contrato cuando el jugador se queda sin club, pero en este caso, Arango tiene un vínculo vigente con el club estadounidense.