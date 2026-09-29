CANAL RCN
Colombia

Murió Náfer Durán, Rey Vallenato y primer acordeonero de Diomedes Díaz

Murió Náfer Durán a los 93 años en Valledupar. El Rey Vallenato fue el primer acordeonero de Diomedes Díaz y dejó un importante legado musical.

Murió Náfer Durán, Rey Vallenato y primer acordeonero de Diomedes Díaz
Foto: Festival Vallenato

Noticias RCN

septiembre 29 de 2026
08:10 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El vallenato está de luto. Náfer Santiago Durán Díaz, reconocido acordeonero, compositor, cantante y uno de los grandes juglares de la música colombiana, murió este martes 29 de septiembre en Valledupar, a los 93 años.

Jorge Celedón reunió a varias generaciones del vallenato en el Movistar Arena
RELACIONADO

Jorge Celedón reunió a varias generaciones del vallenato en el Movistar Arena

El artista, oriundo de El Paso, Cesar, construyó una extensa trayectoria y su nombre quedó ligado a los primeros pasos musicales de Diomedes Díaz.

Durán perteneció a una de las familias más importantes del vallenato. Fue hermano de Alejo Durán, primer Rey Vallenato de la historia, título que consiguió en 1968. Ocho años después, Náfer también alcanzaría la corona.

¿Quién era Náfer Durán, rey vallenato que murió a los 93 años?

Náfer Durán nació el 26 de diciembre de 1932 en El Paso, Cesar, y desde muy pequeño tuvo una estrecha relación con el acordeón. A los siete años ya comenzaba a interpretar el instrumento que terminaría acompañándolo durante prácticamente toda su vida.

Luto en la música colombiana: falleció Fabio Torres, reconocido empresario vallenato
RELACIONADO

Luto en la música colombiana: falleció Fabio Torres, reconocido empresario vallenato

Conocido como ‘Naferito’, se coronó Rey Vallenato en 1976. En 1983 volvió a participar en el Festival de la Leyenda Vallenata, pero el jurado decidió declararlo fuera de concurso, un reconocimiento excepcional dentro de la competencia.

Su legado también quedó plasmado como compositor. Entre sus obras aparecen canciones como ‘Sin ti’, ‘Déjala vení’, ‘El estanquillo’, ‘La Chimichaguera’ y ‘Teresita’.

Náfer Durán fue el primer acordeonero de Diomedes Díaz

Uno de los capítulos más recordados de su carrera ocurrió precisamente en 1976, cuando grabó junto a un joven Diomedes Díaz su primera producción discográfica.

Murió importante figura del vallenato en Colombia
RELACIONADO

Murió importante figura del vallenato en Colombia

El álbum, llamado ‘Herencia Vallenata’, marcó el comienzo de la discografía del ‘Cacique de La Junta’. En aquella producción fueron incluidas tres composiciones de Náfer Durán: ‘Teresita’, ‘La invitación’ y ‘Pobre negro’.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abuso sexual

Secuestró, golpeó y abusó sexualmente a su novia de 16 años en el sur de Bogotá

Nueva York

Soldado colombiano será trasladado desde Nueva York para continuar tratamiento y recibir trasplante de pulmón

Bogotá

Quedó en video: delincuente se llevó a un perro tras asaltar a sus dueños en Bogotá

Otras Noticias

Karol G

Bruno Mars reaccionó al sensual baile entre Karol G y Drake: ¿se mostró celoso?

El artista tomó sus redes sociales para referirse a la viral presentación de la antioqueña en Houston.

Pensiones

Colombia quedó entre los peores países para jubilarse en 2026

¿Por qué Colombia quedó entre los peores países para jubilarse?

Liga BetPlay

Liga BetPlay entre las cinco más lentas del mundo: Observatorio del Fútbol publicó el ranking

Asia

Suspenden búsqueda de desaparecidos tras avalancha en el Himalaya

Enfermedades

Hay alerta en el Meta por muertes asociadas al dengue: síntomas y cómo prevenirlo