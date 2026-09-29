Murió Náfer Durán, Rey Vallenato y primer acordeonero de Diomedes Díaz

El vallenato está de luto. Náfer Santiago Durán Díaz, reconocido acordeonero, compositor, cantante y uno de los grandes juglares de la música colombiana, murió este martes 29 de septiembre en Valledupar, a los 93 años.

RELACIONADO Jorge Celedón reunió a varias generaciones del vallenato en el Movistar Arena

El artista, oriundo de El Paso, Cesar, construyó una extensa trayectoria y su nombre quedó ligado a los primeros pasos musicales de Diomedes Díaz.

Durán perteneció a una de las familias más importantes del vallenato. Fue hermano de Alejo Durán, primer Rey Vallenato de la historia, título que consiguió en 1968. Ocho años después, Náfer también alcanzaría la corona.

¿Quién era Náfer Durán, rey vallenato que murió a los 93 años?

Náfer Durán nació el 26 de diciembre de 1932 en El Paso, Cesar, y desde muy pequeño tuvo una estrecha relación con el acordeón. A los siete años ya comenzaba a interpretar el instrumento que terminaría acompañándolo durante prácticamente toda su vida.

Conocido como ‘Naferito’, se coronó Rey Vallenato en 1976. En 1983 volvió a participar en el Festival de la Leyenda Vallenata, pero el jurado decidió declararlo fuera de concurso, un reconocimiento excepcional dentro de la competencia.

Su legado también quedó plasmado como compositor. Entre sus obras aparecen canciones como ‘Sin ti’, ‘Déjala vení’, ‘El estanquillo’, ‘La Chimichaguera’ y ‘Teresita’.

Náfer Durán fue el primer acordeonero de Diomedes Díaz

Uno de los capítulos más recordados de su carrera ocurrió precisamente en 1976, cuando grabó junto a un joven Diomedes Díaz su primera producción discográfica.

RELACIONADO Murió importante figura del vallenato en Colombia

El álbum, llamado ‘Herencia Vallenata’, marcó el comienzo de la discografía del ‘Cacique de La Junta’. En aquella producción fueron incluidas tres composiciones de Náfer Durán: ‘Teresita’, ‘La invitación’ y ‘Pobre negro’.