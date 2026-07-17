Mujer brutalmente agredida por su pareja en Fusagasugá no denunció: la Policía igual lo busca

Un brutal caso de violencia de género registrado en video en Fusagasugá, Cundinamarca, tomó un giro inesperado cuando la víctima se presentó ante las autoridades manifestando que no deseaba interponer una denuncia contra su agresor, quien es su pareja sentimental.

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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que Mónica Tatiana Pérez acudió a la Fiscalía en Fusagasugá y expresó "que por el momento no deseaba interponer una denuncia penal en contra de su pareja sentimental".

Sin embargo, la autoridad departamental fue enfática en señalar que esto no detendrá la investigación.

Todos tuvimos la oportunidad de conocer el video de violencia ocurrido en la madrugada del 15 de julio en el municipio de Fusagasugá, en el que se observa cómo un hombre agrede brutalmente a una mujer.

El video el clave para capturar al agresor de una mujer en Fusagasugá

El mandatario regional explicó que, a pesar de la decisión de la víctima, el material audiovisual que circula en redes sociales constituye por sí mismo un elemento probatorio suficiente para continuar con el proceso judicial.

El material audiovisual conocido por la ciudadanía ya de por sí constituye un elemento probatorio suficiente para que las autoridades adelantemos la investigación correspondiente.

Rey enfatizó que se trata de una denuncia pública que no es desistible, lo que significa que la investigación continuará independientemente de la voluntad de la víctima de presentar cargos formales.

La noticia criminal ya fue iniciada con el propósito de ubicar y judicializar al agresor identificado como Edwin Ricardo Reyes.

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Gobernación de Fusagasugá ofrece recompensa por el paradero del agresor

Como parte de los esfuerzos para capturar al responsable, el gobierno departamental anunció una recompensa de hasta $10 millones para quien suministre información que permita dar con el paradero del agresor.

La comunidad puede comunicarse a la línea 32312734680, informó el gobernador, precisando que pertenece a la Unidad Básica de Investigación Criminal de Fusagasugá.

Las autoridades garantizaron que toda información recibida será tratada con absoluta reserva y garantía de confidencialidad para proteger a quienes colaboren con la investigación.