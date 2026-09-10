Figura de Santa Fe podría irse del equipo y Eduardo Méndez apuntó a la hinchada: "Siempre hay excusas"

Hay polémica en torno a Independiente Santa Fe tras las recientes declaraciones entregadas por Eduardo Méndez, presidente y máximo accionista de la institución, quien nuevamente lanzó pullas a la hinchada por el poco acompañamiento en el estadio.

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En diálogo con AS Colombia, el directivo manifestó que son pocos los partidos donde han logrado llenar El Campín con el aforo deseado, mencionando baja asistencias a los juegos ante River Plate y Vasco da Gama por Copa Sudamericana y el clásico capitalino ante Millonarios.

En la entrevista, Méndez generó discordia al comparar a la hinchada de Santa Fe con la de Millonarios, asegurando que los seguidores de su equopo siempre tienen "una excusa"

A mí me pegan muy porque me comparo con el rival de patio. Ellos tienen ingreso de 28.000 personas, nosotros tenemos menos de la mitad.

Eduardo Méndez y el jugador que podría salir del equipo

En la misma entrevista, el directivo fue consultado sobre la continuidad de Franco Fagúndez, delantero uruguayo que se ha convertido en una de las figuras del equipo y que tiene contrato hasta diciembre de esta año, cuando se termina el préstamo y tendría que regresar a Santos Laguna de México, club dueño de sus derechos deportivos.

Sobre su posible renovación, Méndez apuntó nuevamente a la hinchada sobre el tema de la asistencia al estadio y puso en duda la continuidad de Fagúndez debido a temas presupuestales del equipo.