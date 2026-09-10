Vuelta a España 2026: Así les fue a los colombianos en la contrarreloj de la etapa 18

La decimoctava jornada de la Vuelta a España 2026 supuso una prueba de fuego para las aspiraciones de los ciclistas en la recta final de la competencia. Con un recorrido exigente de contrarreloj individual, el cronómetro dictó sentencia y reconfiguró las diferencias en la clasificación general de la ronda ibérica.

Para los escarabajos colombianos, la fracción representaba un reto de máxima concentración, donde defender los puestos de privilegio y minimizar las pérdidas ante los especialistas de la disciplina era el objetivo principal.

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El mejor de los nuestros en la jornada de este jueves fue Harold Tejada, ciclista del Astana quien terminó en la casilla 16 a un minuto y un segundo del ganador Stefan Küng.

Con este buen resultado, el escarabajo se metió de nuevo en el top 10 de la general, cediendo un tiempo de nueve minutos y cincuenta y siete segundos.

Así quedó la clasificación general de la Vuelta a España 2026

Enric Mas (21 - MOVISTAR TEAM): 60h 45' 58" Primoz Roglic (1 - RED BULL - BORA - HANSGROHE): + 01' 37". Félix Gall (41 - DECATHLON CMA CGM TEAM): + 03' 01" Richard Carapaz (161 - EF EDUCATION - EASYPOST): + 05' 17" Oscar Onley (61 - NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM): + 06' 03" Jakob Omrzel (76 - BAHRAIN VICTORIOUS): + 07' 00" Clément Berthet (91 - GROUPAMA-FDJ UNITED): + 07' 47" Mattias Skjelmose (81 - LIDL-TREK): + 07' 51" Cristian Rodriguez (186 - XDS ASTANA TEAM): + 07' 51" Harold Tejada (181 - XDS ASTANA TEAM): + 09' 57" Sepp Kuss (35 - TEAM VISMA | LEASE A BIKE): + 10' 34" Léo Bisiaux (42 - DECATHLON CMA CGM TEAM): + 18' 36" Guillaume Martin Guyonnet (94 - GROUPAMA-FDJ UNITED): + 21' 23" Matthew Riccitello (47 - DECATHLON CMA CGM TEAM): + 26' 57" Juan Felipe Rodriguez Contreras (166 - EF EDUCATION - EASYPOST): + 33' 11"

Así será la etapa 19 en la Vuelta a España 2026

La decimoctava prueba de fuego superada con la contrarreloj da paso a la etapa 19 de la Vuelta a España 2026, una jornada maratónica de media y alta montaña entre Vélez-Málaga y la cima de Peñas Blancas, en Estepona. Con un recorrido total de 210,8 kilómetros y un desnivel acumulado que ronda los 4.000 metros positivos, esta fracción está diseñada para dinamitar la carrera y poner a prueba la capacidad de recuperación de los corredores tras la agónica cita contra el reloj.

El trazado arranca con un tramo inicial costero de unos 75 kilómetros que bordea el mar Mediterráneo y atraviesa la ciudad de Málaga. Esta primera sección plana y rápida servirá para que se consolide la fuga del día, la cual necesitará una ventaja considerable antes de adentrarse en el terreno quebrado del interior de la provincia.

La media montaña entra en escena a partir del kilómetro 90 con el encadenado del Puerto de las Abejas y el Puerto del Viento, ambos catalogados de segunda categoría. El Puerto de las Abejas exige un esfuerzo constante a lo largo de sus 14,5 kilómetros a una pendiente media del 4,3%, mientras que el Puerto del Viento suma 13,1 kilómetros más al 3,7%. Aunque sus porcentajes no son extremadamente pronunciados, el constante sube y baja por la serranía de Ronda acumulará un desgaste físico determinante en las piernas del pelotón.

Tras coronar este bloque montañoso central, la ruta emprende un largo descenso técnico salpicado por el exigente paso por el Puerto del Madroño (tramo de paso no puntuable pero rompedor) que conduce de regreso hacia la costa en Estepona. Es en este punto intermedio donde los equipos de los favoritos deberán gestionar los tiempos de la escapada y colocar a sus líderes antes del desenlace.

El punto culminante de la jornada llega en la ascensión final a Peñas Blancas, un puerto de primera categoría con 18,7 kilómetros de longitud a una pendiente media del 6,5%. La subida es traicionera desde sus metros iniciales, arrancando de forma explosiva con rampas durísimas que alcanzan hasta el 15% de inclinación. Una vez superado este primer muro, la carretera se estabiliza en un ritmo exigente y sostenido de entre el 6% y el 8% hasta alcanzar la meta a 1.268 metros sobre el nivel del mar.