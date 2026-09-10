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🔴 EN VIVO | Colombia 0-0 Portugal en el Mundial Femenino sub-20: vea aquí el partido

La Selección Colombia busca la clasificación a octavos de final tras superar a Costa Rica en el debut y se enfrenta a la debutante Portugal.

Ángel Ballén

septiembre 10 de 2026
10:08 a. m.
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Este jueves 10 de septiembre, la Selección Colombia Femenina sub-20 tendrá su segundo partido en el Mundial de la categoría que se juega en Polonia. El equipo se estará enfrentando a Portugal y buscará sellar su clasificación anticipada a octavos de final tras ganar en el debut frente a Costa Rica.

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El equipo dirigido por Carlos Paniagua tiene 3 puntos tras la victoria en el partido de la primera fecha, donde superó a Costa Rica por 3-1. Ahora tendrá una dura prueba contra una selección que está disputando su primer mundial en esta categoría y que perdió en su debut ante Corea del Norte por 2-0.

En el otro partido del grupo E, Corea del Norte volvió a ganar y dejó eliminada a Costa Rica en esta Copa del Mundo, al tiempo que aseguró su clasificación a la próxima ronda. Cabe recordar que las asiáticas son la campeonas vigentes de esta competencia tras ganar en 2024, justamente en Colombia.

¿Dónde ver el Colombia vs. Portugal del Mundial Femenino sub-20?

El partido de Colombia en la segunda fecha de este Mundial será este 10 de septiembre a las 11:00 a.m. (hora colombiana) y contará con trasmisión gratuita de Fútbol RCN a través de la señal abierta del Canal RCN.

También podrá ver el partido online a través del canal de YouTube, la aplicación y la página web del Canal RCN, donde podrá disfrutar de la trasmisión sin interrupciones.

En NoticiasRCN.com podrá disfrutar del cubrimiento de este compromiso que dejaría a la Selección Colombia clasificada a la próxima ronda.

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