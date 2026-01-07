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Figura de selección candidata a ganar el Mundial 2026 se lesionó y preocupa para el resto del torneo

El jugador quedó lesionado en el partido de dieciseisavos de la Copa del Mundo.

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 01 de 2026
12:40 p. m.
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El lunes 29 de junio de 2026, Brasil enfrentó a Japón en el Estadio Houston, por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Lucas Paquetá fue uno de los volantes titulares, pero tuvo una molestia muscular que lo obligó a abandonar el terreno de juego en el entretiempo.

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Además, una vez finalizó el encuentro en el que ganó Brasil 2-1, los médicos le realizaron las pruebas diagnósticas al mediocampista y confirmaron que tiene una lesión en su muslo izquierdo.

Por lo tanto, por lo pronto, no podrá estar disponible para el partido de octavos de final en el que Brasil se encontrará con la Noruega de Haaland.

Este fue el mensaje de Flamengo tras la lesión de Lucas Paquetá, figura de la Selección de Brasil

En sus redes sociales, Flamengo confirmó la lesión de Lucas Paquetá y reveló cómo será el tratamiento.

"Uno de los nuestros tuvo que dejar el campo durante el descanso. Lucas Paquetá fue reemplazado y después de un examen de imagen se encontró una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo", precisó el club.

"Nuestro 'niño' será sometido a un tratamiento intensivo acompañado por el equipo de la selección, con el objetivo de regresar en el menor tiempo posible. Lucas Paquetá, siempre estamos contigo. Una pronta recuperación y que estés en condiciones de representar a nuestra nación de nuevo", se complementó.

¿Qué ha dicho la prensa de Brasil sobre la lesión de Lucas Paquetá?

De acuerdo con el periodista Ivo Almeida, de SportsCenter Brasil, la lesión de Paquetá en su muslo es de grado 2.

En consecuencia, según sus palabras, podría quedar 'out' durante el resto del certamen.

¿Cuándo juega Brasil vs. Noruega por los octavos de final del Mundial 2026?

La Brasil dirigida por Carlo Ancelotti enfrentará a Noruega en la tarde del domingo 5 de julio de 2026.

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El partido iniciará a las 3:00 de la tarde y se jugará en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

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