¿Qué están haciendo las empresas para recuperar la confianza de sus clientes y proteger sus datos?

En un entorno marcado por desafíos económicos y una creciente transformación digital, las empresas en Colombia están buscando nuevas formas de fortalecer la confianza de sus clientes. Una de las principales estrategias consiste en mejorar la protección de los datos personales y garantizar mayor transparencia sobre su utilización.

Según cifras de la Superintendencia de Sociedades, entre enero de 2025 y el 2 de septiembre de 2026 se registraron 3.124 solicitudes de insolvencia empresarial en el país, lo que refleja parte de las dificultades que enfrentan distintas organizaciones.

A este panorama se suma la preocupación de los ciudadanos por su información. De acuerdo con datos de TransUnion, el 84 % de los consumidores colombianos considera muy importante que sus datos personales estén protegidos al realizar transacciones digitales.

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¿Cómo están recuperando las empresas la confianza de sus clientes?

De acuerdo con Certena, compañía especializada en privacidad y gestión del consentimiento, las organizaciones están llamadas a fortalecer cuatro aspectos: convertir la protección de datos en parte de la experiencia del usuario, hacer del consentimiento un proceso trazable, integrar confianza y crecimiento en los canales digitales y demostrar cómo se gestionan los datos.

Estas acciones buscan que los consumidores tengan mayor claridad sobre qué datos entregan, para qué serán utilizados y cómo pueden ejercer sus derechos.

“El consentimiento necesita dejar evidencia de la decisión del usuario y permitir que la empresa pueda demostrar qué autorizó, para qué y bajo qué condiciones. Esa trazabilidad es especialmente importante cuando la información participa en procesos digitales que pueden tener efectos sobre la relación comercial”, explica Zuleima De La Rosa, Chief Product Officer de Certena.

La protección de datos cobra importancia en los negocios digitales

La expansión de los pagos electrónicos también plantea nuevos desafíos. Según el Banco de la República, el 70,6 % de los micro y pequeños comercios considera estas herramientas fundamentales para competir.

Sin embargo, su utilización implica una mayor circulación de información personal, por lo que las empresas necesitan fortalecer sus mecanismos de seguridad y atención a los usuarios.

En este escenario, la transparencia y la protección de datos se consolidan como elementos importantes para recuperar y mantener la confianza de los consumidores, especialmente entre las organizaciones que buscan fortalecer sus operaciones y relaciones comerciales.

“Sin duda, la confianza se construye en lo que una empresa ofrece, pero también en la forma en que demuestra que puede responder responsablemente por la información que recibe”, concluye Nathalia Landeta, CEO y fundadora de Certena.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.