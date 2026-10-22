Razones por las que EE. UU. revocó visas a funcionarios y políticos colombianos: ¿Quiénes son?

Varios procesos judiciales que han marcado la política colombiana serían las razones por las que el gobierno de Estados Unidos decidió revocar las visas de distintas figuras pública y políticas que, en su momento, estuvieron en el ojo del huracán por investigaciones relacionadas por presuntos hechos de corrupción.

Uno de los principales casos es el de Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, quien enfrenta dos investigaciones que podrían comprometer a distintas figuras políticas.

El primer proceso contra Roa está relacionado con la presunta violación de los topes electorales durante la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño.

El segundo proceso tiene su origen en una investigación por la compra de un lujoso apartamento por $1.800 millones. Según las investigaciones, existirían irregularidades relacionadas con contratos otorgados al vendedor de la propiedad.

¿Quiénes son los otros políticos y exfuncionarios restringidos por EE.UU.?

La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a tres políticos por el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD); se trata de Wadith Manzur, Karen Manrique y Liliana Bitar, quienes aparecen en el mismo expediente judicial.

Recientemente, el presidente Abelardo de la Espriella expuso una serie de irregularidades que involucrarían al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña:

"Todo Sincelejo lo sabe, todo Sucre lo sabe, lo que usted ha hecho con la plata del pueblo sincelejano", manifestó el mandatario.

Estos casos forman parte de los múltiples procesos judiciales, vinculados en distintos escándalos de corrupción, que habría tomado en cuenta Estados Unidos para tomar la decisión de revocarles las visas de ingreso a su país.

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Son 21 los colombianos a los que EE. UU. les revocó la visa

De acuerdo con la información entregada por el Gobierno estadounidense, la medida contempla a 21 colombianos; sin embargo, hasta el momento no se conocen todas las identidades de quienes estarían en dicho listado.

Las restricciones también cobijarían a los familiares directos de los afectados por esta decisión.

La medida restringe sus posibilidades de viajar a Estados Unidos, según el alcance de la decisión anunciada por el Departamento de Estado.