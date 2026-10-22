¡Escándalo en Brasil¡ Jugador de la selección denunció a Bolsonaro por apropiarse de una isla adquirida en 2020

El próximo 25 de octubre Brasil tendrá nuevo presidente después de las votaciones de la segunda vuelta entre los candidatos Luiz Lula da Silva y Flávio Bolsonaro y, horas antes del crucial día, ha estallado un escándalo que involucra al candidato Bolsonaro y al jugador de la selección, Richarlison.

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Richarlison denunció a Bolsonaro por apropiarse de una isla que había comprado

A través de redes sociales, el actual jugador del Tottenham de Inglaterra, Richarlison, ha denunciado ante la justicia brasileña que el senador y candidato presidencial Flavio Bolsonaro se habría apropiado ilegalmente de una isla privada que el futbolista había comprado en 2020.

Según el futbolista, la 'Ilha Comprida', nombre de la isla privada ubicada en Río de Janeiro, fue adquirida por él entre el 2020 y el 2021 y luego surgieron nuevos posibles compradores en los que se destaca el candidato Bolsonaro; también informó que el candidato opositor, junto a otro hombre llamado Willer Tomaz, tomaron posesión de la isla en menos de 24 horas sin gastar dinero, mientras él invirtió casi 10 millones de reales gracias a su trabajo.

"No quiero la isla de vuelta, no quiero nada de eso. Solo quiero mi dinero, el dinero que invertí allí... Yo trabajé, sudé, jugué al fútbol para conseguir ese dinero y no me parece justo perderlo todo así", declaró el jugador a través de sus redes sociales.

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Abogado de Bolsonaro le pidió pruebas a Richarlison

El amigo y abogado de Bolsonaro, Willer Tomaz, desafió a Richarlison a mostrar pruebas que demostraran que él había adquirido legalmente la isla y, por medio de un video en Instagram junto con un extenso escrito, mostró los documentos que asegurarían que sí es el propietario de la isla.

"Indemnizamos a todos los antiguos residentes mediante un acuerdo ante notario, y la Justicia de Río de Janeiro validó nuestra posesión. Hicimos todo dentro de la ley", señaló el jugador y continuó explicando cómo Bolsonaro junto a su abogado se apropiaron de la isla mediante métodos sospechosos.

Por su parte, el abogado Tomaz afirma que los datos entregados por el jugador son falsos, que el candidato Bolsonaro nunca estuvo involucrado e informó que Richarlison ya estaba involucrado en una investigación judicial por "insistir en acusaciones infundadas".