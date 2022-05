En video: golazo de Ganso para Fluminense, pero Junior empató con remate de Borja

Se sabía que Junior de Barranquilla no iba a tener fácil su visita a Fluminense en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, más aún porque el elenco brasilero tiene en mente el objetivo de seguir peleando por un lugar en octavos de final de Copa Sudamericana.

En tanto, el 'tiburón' llegaba al partido con cierta tranquilidad por ser puntero, pero con la tarea de no bajar la guardia y sumar al menos un punto en Brasil para seguir siendo el líder en solitario del Grupo H.

Pero comenzó tiburón que se duerme... Y así comenzó el compromiso Junior: dormido. En apenas tres minutos de juego, Fluminense abrió el marcador por medio de una genialidad que se inventó uno de sus jugadores con más talento: Paulo Henrique Ganso.

El volante respondió el cobro de tiro de esquina de Yago Felipe, pero en lugar de rematar el balón con un cabezazo, lo hizo recibiendo de espaldas y lanzando una especie de chilena, pero sin tanta acrobacia.

Ganso se valió de sus piernas largas y no fue necesario lanzarse en el aire, sino que estiró una pierna y de espaldas al arco, remató el balón, que terminó metiéndose al fondo de la red.

Puede decirse que Sebastián Viera tuvo cierta cuota de responsabilidad en el gol, ya que se tiró tarde, además que el balón no iba con tanta potencia, pero sí bien esquinado al lado del palo.

Pero Junior buscaba y buscaba el empate desde el primer tiempo y lo logró en el comienzo del segundo. Un tiro de esquina empezó la jugada, pero el cobro no fue directo al área, sino que fue hacia a atrás para que Fabián Viafara sorprendiera con un centro.

Sin embargo, la jugada no salió bien, aunque el 'tiburón' recuperó rápido el balón y de inmediato armó la jugada del empate. Ahora sí, Gabriel Fuentes metió un centro bueno, que fue desviado primero por un jugador y luego terminó en la cabeza de Omar Albornoz, que de primera se la pasó con la frente a Daniel Giraldo para que definiera.

El mediocampista remató el balón de volea, pero el arquero alcanzó a atajar. No obstante, Miguel Ángel Borja estaba atento al rebote y se barrió para meter un puntazo y enviar la pelota al fondo de la red.

