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Colombia

Cancillería rechazó el asesinato de Joan Sebastián Durán Guerrero durante operativo de ICE

El colombiano de 26 años murió en medio de una operación de ICE en Maine.

Joan Sebastián Guerrero
FOTO: AFP

Nicolás Martínez Sánchez

julio 15 de 2026
11:49 a. m.
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Continúa la consternación por el asesinato Joan Sebastián Durán Guerrero, colombiano de 26 años, en Maine, Estados Unidos. Funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) acabaron con su vida en medio de un operativo.

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El hecho se presentó el lunes 13 de julio, cuando el originario de Santander estaba acompañado de su esposa e hija de tres años. Él llevaba tres años en Estados Unidos y tenía dos empleos con los que sacaba adelante a su familia.

¿Cómo ocurrió su fallecimiento?

Los detalles de lo ocurrido todavía son inciertos, aunque se supo que la esposa y niña estaban a pocas cuadras.

Desde Colombia, la familia pidió explicaciones y aseguraron que Durán no tenía problemas con nadie ni mucho menos había cometido algún delito. Su hermana, Carolina, habló con Noticias RCN, recordando que era un joven juicioso.

Los papás viajaron de Santander a Bogotá para realizar los trámites correspondientes con la embajada y el Ministerio de Relaciones Exteriores. En su tierra natal, se han realizado velatones y otros homenajes.

La Cancillería se pronunció y condenó el suceso. Además, extendió sus condolencias a familiares y allegados.

El pronunciamiento de la Cancillería

También hizo un llamado y exige que las autoridades estadounidenses lleven a cabo las investigaciones pertinentes para así esclarecer lo ocurrido. La Embajada de Colombia y el Consulado en Boston están en constante contacto con las instituciones norteamericanas y los familiares de Durán.

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Este tipo de casos ha puesto sobre la mesa nuevamente la idea de que ICE no debe seguir operando o debería reducir su accionar. No obstante, el presidente Donald Trump ha señalado que la policía migratoria debe continuar con los controles en carretera.

“No podemos renunciar a una de las herramientas contra el crimen más importantes y efectivas de ICE. A la izquierda radical ‘dumócrata’ le gustaría que esto sucediera, pero no ocurrirá bajo mi vigilancia”, aseguró.

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