En medio de lágrimas, Franco Armani deja River Plate y confirma su regreso a Atlético Nacional

Franco Armani puso punto final a una de las etapas más exitosas de su carrera. En una emotiva rueda de prensa realizada este lunes en el estadio Monumental, el arquero argentino se despidió oficialmente de River Plate luego de ocho años y medio defendiendo el arco del club.

Entre lágrimas, recordó los momentos más importantes de su trayectoria con el conjunto millonario y confirmó que su próximo destino será Atlético Nacional, equipo donde también escribió una página dorada en su carrera.

El experimentado guardameta, de 39 años, regresará a Medellín para disputar el último capítulo de su trayectoria profesional con el club que lo convirtió en figura del fútbol sudamericano.

La emotiva despedida de Franco Armani en River Plate

Durante el homenaje organizado por River Plate, Armani no pudo ocultar la emoción al hablar del club del que confesó haber sido hincha desde niño.

"Llegó el momento de despedirme del club que soñé defender desde que era un niño. Cuando llegué en 2018 lo hice con una ilusión enorme. Vestir esta camiseta fue cumplir un sueño que me acompañó desde chico y jamás imaginé que el destino me regalaría una historia tan hermosa", expresó.

El arquero disputó 366 partidos oficiales, consiguió 165 vallas invictas y levantó 10 títulos, entre ellos la histórica Copa Libertadores de 2018 conquistada frente a Boca Juniors en la final disputada en Madrid.

"Quedará para toda la vida. Aquella inolvidable final en Madrid permanecerá para siempre en mi alma y en la historia de River", afirmó.

Durante la ceremonia, el club proyectó un video homenaje en el que lo definió como el "guardián de una era", mientras que el presidente Stefano Di Carlo lo calificó como "el símbolo de una época dorada".

Atlético Nacional será el último club de la carrera de Armani

Tras cerrar su ciclo en Argentina, Franco Armani emprenderá viaje a Colombia para iniciar una nueva etapa con Atlético Nacional, institución donde jugó entre 2010 y 2017 y conquistó múltiples títulos, incluida la Copa Libertadores de 2016.

"Nunca esperé esta posibilidad a esta altura de mi carrera. Se comunicó conmigo Atlético Nacional, que es un equipo en el que hice historia y viví muchas cosas. Mi último año de carrera lo quería terminar de la mejor manera", explicó el arquero.

Durante su primera etapa en el conjunto verdolaga también obtuvo la nacionalidad colombiana y se convirtió en uno de los jugadores más queridos por la afición.

Con su regreso, Nacional recupera a uno de los grandes ídolos de su historia reciente, mientras Armani tendrá la oportunidad de despedirse del fútbol profesional en el club donde comenzó a construir su leyenda.