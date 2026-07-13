Colombiano asilado fue detenido por ICE en Florida pese a tener estatus migratorio en regla

Noticias RCN conoció el caso de Carlos Hugo Betancourt, un colombiano de 52 años que solicitó asilo en Estados Unidos en 2023 y que, pese a tener su estatus migratorio en regla, fue detenido el pasado 8 de julio por agentes de ICE en Doral, Florida.

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Su familia asegura que ya se cumplió el plazo máximo de 72 horas para permanecer en un centro de procesamiento y advierte sobre la crítica situación que enfrenta en ese lugar.

Betancourt cuenta con permiso de trabajo, licencia de conducción y número de seguridad social vigente. No tiene antecedentes judiciales ni en Colombia ni en Estados Unidos y trabaja desde hace dos años en una compañía americana.

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Sin embargo, permanece recluido en el centro de procesamiento de ICE en Miramar, donde, según las pocas llamadas que ha logrado hacer, las condiciones son extremas: “Ayer una persona convulsionó y botó sangre por la boca, no aguantó el calor. Somos entre 90 personas en la habitación”, relató.

Condiciones críticas en centros de ICE

La familia de Betancourt contrató un abogado para que asuma el caso, pero pide apoyo económico para cubrir los elevados costos de representación legal y la fianza.

Denuncian que la permanencia del colombiano en el centro de procesamiento ya superó el límite establecido y que las condiciones de hacinamiento y calor ponen en riesgo la salud de los detenidos.

Otro testimonio refuerza la denuncia: Alejandro Gómez, un antioqueño de 26 años, relató que estuvo detenido junto a su tío Sebastián Martínez tras acudir a una cita rutinaria en las oficinas de ICE en Miramar.

“Donde estuvimos encerrados es para máximo unas 10 personas. Éramos 90 suplicando porque nos dieran oxígeno”, dijo. Gómez decidió acogerse a la salida voluntaria y regresó a Medellín, mientras su tío continúa bajo custodia.

El drama de las familias colombianas

Las familias afectadas aseguran que la situación es desesperante y que los detenidos son trasladados esposados y encadenados, lo que consideran un trato indigno. En el caso de Sebastián Martínez, sus allegados están concentrados en recaudar recursos para la ayuda jurídica y lograr su liberación.

Se trata de un nuevo episodio que refleja el drama de los colombianos detenidos en Estados Unidos, quienes denuncian irregularidades en los procedimientos migratorios y condiciones de reclusión que atentan contra la dignidad humana.