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Shakira rompe un récord mundial en Spotify y hace historia con "Dai Dai"

Shakira hace historia con “Dai Dai” al romper un récord mundial en Spotify. La canción también lidera YouTube y arrasa en las listas de numerosos países.

Noticias RCN

julio 13 de 2026
05:59 p. m.
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Shakira volvió a romper récords gracias al éxito de "Dai Dai", sencillo que domina las principales plataformas de streaming y video a nivel mundial.

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La barranquillera no solo lidera las listas en decenas de países, sino que también consiguió un logro inédito: convertirse en la primera artista de la historia en alcanzar un número uno global en Spotify con canciones tanto en español como en inglés.

El impacto de la producción confirma el gran momento que vive la artista, cuya música continúa conquistando nuevos mercados y audiencias en todo el planeta.

"Dai Dai" domina YouTube y Spotify en el mundo

De acuerdo con las cifras oficiales, "Dai Dai" se mantiene como el video musical más visto del mundo en YouTube. La canción ocupa el primer lugar en el ranking de la plataforma en 31 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Canadá y Australia.

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El éxito también se refleja en Spotify, donde el sencillo completa más de siete días consecutivos como la canción más escuchada del planeta. Además, supera los 10 millones de reproducciones diarias en YouTube y ya acumula más de 400 millones de visualizaciones.

En TikTok, el fenómeno tampoco se detiene. El audio oficial registra más de seis millones de creaciones, convirtiéndose en una de las tendencias musicales más importantes del momento.

Shakira consigue un récord histórico en la música

Más allá de las impresionantes cifras, el mayor logro de Shakira llegó con un récord que ninguna otra artista había alcanzado.

La colombiana se convirtió en la primera cantante de la historia en lograr un número uno mundial en Spotify con canciones interpretadas tanto en español como en inglés, consolidando su capacidad para conectar con públicos de diferentes idiomas y culturas.

El dominio de "Dai Dai" también se refleja en Europa, donde lidera las listas en más de 12 países, incluidos Alemania, Austria, Suiza, Francia, España, Noruega, Suecia, Bélgica y Países Bajos. Asimismo, figura entre las cinco canciones más populares en Portugal, Canadá, China y en la lista de mitad de semana del Reino Unido.

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