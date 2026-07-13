Atlético Nacional confirmó la salida de Harlen Castillo: ¿Quién será el nuevo arquero 'verdolaga'?

Atlético Nacional comenzó a mover su plantilla para el segundo semestre de 2026 y este lunes confirmó una de las salidas que ya se venía manejando en el entorno del club.

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A través de un comunicado oficial, el conjunto verdolaga anunció que el arquero Harlen Castillo no continuará en la institución y emprenderá un nuevo reto en el fútbol argentino.

Atlético Nacional despidió a Harlen Castillo tras tres temporadas

En el comunicado, Nacional agradeció el aporte del guardameta durante su paso por el equipo y destacó su compromiso dentro y fuera de la cancha.

"El Club Atlético Nacional informa que el arquero Harlen Castillo no continuará siendo parte de nuestra institución para el segundo semestre de 2026", señaló el club.

El arquero, de 32 años y próximo a cumplir 33, llegó al cuadro antioqueño en 2023 y disputó 84 partidos oficiales, además de registrar 23 vallas invictas. Aunque en la última temporada perdió protagonismo por la presencia de David Ospina, fue una pieza importante en varios momentos del proceso deportivo.

Nacional también resaltó su profesionalismo y le deseó éxitos en su nuevo desafío, que sería Gimnasia y Esgrima La Plata, club que confirman periodistas argentinos.

"Agradecemos profundamente su entrega durante estos años, así como la pasión con la que defendió nuestro escudo. Su calidad humana y compañerismo dejaron una huella importante en el grupo", expresó la institución.

¿Quién será el nuevo arquero de Atlético Nacional?

Con la salida de Harlen Castillo, todo apunta a que Atlético Nacional buscará arquero, pues la salida de Harlen se sumó a la del experimentado David Ospina, quien estuvo en el Mundial con la Selección Colombia.

Por ahora, Atlético Nacional no ha anunciado la contratación de un nuevo arquero para reemplazar a Castillo, pero todo indica que Franco Armani regresaría, tras dejar a River Plate de Argentina.