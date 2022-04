Hijo de Freddy Rincón rompió su silencio y habló de la investigación y su sufrimiento

Por primera vez desde que sucedió el fatal accidente que le costó la vida a Freddy Rincón, su hijo Sebastián habló sobre este difícil momento que vive junto a su familia, tras la muerte del ‘Coloso de Buenaventura’ ante el equipo de Noticias RCN, en Cali, dijo que ya confrontó a la persona que al parecer habría manejado el vehículo en el que su padre se accidentó.

La incertidumbre de saber la verdad sobre el accidente ronda a Sebastián Rincón. El hijo del ‘Coloso de Buenaventura’ que, junto a su familia, hablaron con la persona que supuestamente acompañaba al exfutbolista el día del accidente que le costó la vida.

"Obviamente nosotros conocemos a la persona, la persona inclusive estuvimos hablando con él hace un par de días, como nosotros dijimos la idea no es culpar a nadie en la vida, quizás yo estuve muy alterado al principio, pero ahora que uno está más tranquilo. La idea no es culpar a nadie, es que se sepa la verdad, nosotros le dijimos a la persona qué nos diga la verdad, Que nos diga la verdad al fin y al cabo las pruebas y todo va a salir a la luz, nada, él contó sus hechos, esperemos a ver qué sucede", respondió.

Sobre un posible perdón a la persona que pudo ir manejando..

"Yo creo que si iba manejando, muy difícil porque en mi cara, en la cara de mis hermanos, en la cara de la familia, nos dijo que él no iba manejando, y nos lo aseguro entonces si no fue así. Yo creo que nos mintió en la cara y siento que se aprovechó de una persona que estaba, que no se podía defender y creo que eso es un acto, la verdad no merece respeto", dijo.

El mejor amigo de Sebastián Rincón era el ‘Coloso de Buenaventura’ el gigante que marcó una etapa gloriosa del fútbol colombiano… su hijo, con una sonrisa amable cómo la de su padre, habló del momento más duro que ha vivido en sus 28 años…

“Fue muy difícil, porque mi papá nunca lo vi enfermo, nunca lo vi grave y verlo así entubado, para mí eso fue algo que me marcó muchísimo, pero aun así tenía la fe y la esperanza de que va a salir adelante a pesar de que los médicos me decían que las chances era muy bajas para que mi papá se recuperará”, añadió.

La despedida de Freddy Rincón

Tomar la mano de su papá, transmitir amor con la esperanza de ser escuchado a pesar del ensordecedor ruido de un respirador, era bálsamo para la tristeza…

“Intentaba hablar con mi papá, intentaba no sé, hablarle, orar con él, le contaba mis cosas de fútbol, le decía que lo necesitaba, le decía que quería que me viera triunfar. Entonces esa tapa fue muy difícil, muy muy difícil, hasta que siento que ya pudo descansar", añadió.

Sebastián no imaginaba a su papá, al poderoso ídolo que marcó el gol contra Alemania en el Mundial de 1990 postrado.

"La otra posibilidad era que siguiera vivo, pero su vida no iba a ser la misma, y yo creo que mi papá ahí sí hubiera sufrido de verdad, porque la vi a mi papá era a salir, compartir, jugar fútbol con los amigos, al no poder hacer eso y estar en una cama y no poder hacer nada, Yo creo que mi Dios tomó la mejor decisión y espero que él esté allá arriba guiándonos", comentó.

La leyenda que hoy está la eternidad dejó amor y miles de anécdotas…

"Yo molestaba porque cuando yo venía yo le traía las dietas que me ponían a hacer a mí por fuera, yo llegaba y hacía lo mismo y como que compartíamos mucho esa parte y esto de un momento a otro es algo que todavía no lo creemos", concluyó.