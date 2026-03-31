¡Se definieron los últimos clasificados al Mundial 2026!

Este martes 31 de marzo quedó prácticamente completo el mapa de selecciones clasificadas a la Copa del Mundo de 2026, luego de una jornada cargada de dramatismo en los repechajes europeos. La emoción estuvo a la altura de lo que estaba en juego: los últimos boletos del continente para la cita orbital en Norteamérica.

Turquía fue una de las selecciones que selló su presencia mundialista tras imponerse 1-0 en su visita a Kosovo, en un duelo cerrado que se resolvió por detalles y que terminó celebrando el conjunto turco con una clasificación histórica, al regresar al torneo después de una larga ausencia. Suecia, por su parte, protagonizó uno de los partidos más vibrantes del día al derrotar 3-2 a Polonia en casa, en un compromiso de ida y vuelta que se definió en los minutos finales.

Drama en las tandas: Checa celebra e Italia vuelve a sufrir

La tensión también se trasladó a otros dos cruces que necesitaron más de 120 minutos para conocer a sus ganadores. República Checa y Dinamarca protagonizaron una batalla intensa que terminó resolviéndose desde el punto penal. Allí, los checos mostraron mayor jerarquía y precisión para asegurar su cupo al Mundial, mientras que el conjunto danés dejó muchas dudas en la definición.

La gran sorpresa, sin embargo, volvió a ser Italia. La selección ‘azzurra’, cuatro veces campeona del mundo, quedó nuevamente eliminada y se perderá otra Copa del Mundo tras caer en la tanda de penales frente a Bosnia. El golpe es durísimo para uno de los gigantes históricos del fútbol europeo, que suma una nueva frustración internacional en un momento de profunda reconstrucción deportiva.

Así entonces, los grupos de los recién clasificados son:

Canadá, Catar, Suiza y Bosnia

México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia

Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Falta definir el último rival de Colombia y Bolivia se juega su futuro

Más allá del cierre europeo, la jornada mundialista todavía tiene dos focos de enorme interés. A partir de las 4:00 p. m. (hora colombiana), República Democrática del Congo y Jamaica disputarán el repechaje intercontinental que definirá al último rival de Colombia en su grupo, un duelo que genera expectativa por el estilo y el presente de ambas selecciones.

Finalmente, sobre las 10:00 p. m., Bolivia buscará sellar su clasificación cuando enfrente a Irak en otro choque definitivo. De esta manera, el planeta fútbol vivirá una noche decisiva para completar oficialmente el cuadro de 48 selecciones que competirán en el Mundial 2026.