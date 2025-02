Fuad Char contó toda la verdad del fichaje fallido de James: “No debieron hacerme viajar”

El dueño del Junior de Barranquilla, Fuad Char, nuevamente volvió a referirse a lo que fue la leve ilusión de tener a James Rodríguez en el club de la capital del Atlántico y reveló detalles de lo que fue la operación fallida por el talentoso mediocampista cucuteño, quien hoy brilla con el León de México.

Inmediatamente sonó el rumor de que James abandonaría el Rayo Vallecano debido a la falta de minutos en el club madrileño, las directivas del Junior empezar a gestionar un encuentro con el ‘10’ y capitán de la selección Colombia junto a su equipo de trabajo para revisar las posibilidades de ficharlo en el mercado.

¿Por qué James no llegó al Junior?

El fichaje de James Rodríguez no era para nada sencillo para un equipo colombiano teniendo en cuenta al alto salario que estaba recibiendo el cafetero en el fútbol europeo, pero igualmente Fuad Char comenzó a contactar patrocinadores para intentar igualar el salario de tres millones de dólares que recibía el colombiano.

Sin embargo, más allá de todas sus gestiones, le fue imposible quedarse con la ficha del ‘10’ debido a que a última hora apareció un León de México recién inyectado económicamente por clasificarse al Mundial de Clubes y que ofreció un salario de cinco millones de dólares a James. Una cifra inalcanzable para cualquier equipo en Colombia.

De esta manera, en diálogo con el reconocido abogado Abelardo de la Espriella, el dueño del Junior decidió contar los detalles de lo que fue toda esta operación fallida y señaló que el equipo de James no debió hacerlo viajar a Medellín si ya tenían claro que no iba a firmar con el cuadro rojiblanco.

“Cuando dijeron que James podía salir del Rayo y se estaba preparando el Junior 2025, le pregunté al técnico que si le sonaba tener a un jugador como James Rodríguez. Me dijo: ‘pero por favor, claro que sí, puedes averiguar’. Yo llamo y me dicen que hable con el tío, Andrés Rubio, preguntamos cuáles eran las situaciones de él, me dicen que él gana más o menos 3 millones de dólares en España”, empezó diciendo.

“Yo le dije al señor que el Junior podría pagar un millón de dólares, que esas eran las posibilidades nuestras, pero que una serie de empresas podían ayudar para que James se quede en Junior, como Tecnoglass y Bavaria, empresas grandes interesadas en apoyarnos. Así, la cifra era cercana a los 3 millones de dólares, pero el jueves apareció el equipo de León, que va a participar en el Mundial de Clubes, y por tres partidos allá recibe 30 millones de dólares”, agregó.

“Eso del León fue el jueves, yo viajé a reunirme con ellos el viernes. Estaba ahí su tío, su empresario, y otra persona que me dijo: ‘Yo soy quien le maneja los negocios a James, señor Char, y no es el momento para que James vaya a Junior’. La gente de James debió llamarme y decirme: ‘quédese en su casa, usted es un hombre mayor’”, sentenció.

Hoy en día James brilla con el León de México y se prepara para disputar el Mundial de Clubes en Estados Unidos.