CANAL RCN
Deportes

XV Torneo de Golf Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres: deporte con propósito social

La Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres realizará el próximo 16 de octubre su XV Torneo de Golf en el Country Club de Bogotá, un evento que combina deporte, solidaridad y compromiso con la educación.

XV Torneo de Golf Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres: deporte con propósito social
XV Torneo de Golf Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres: deporte con propósito social

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
05:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este torneo, ya consolidado como una de las principales fuentes de recaudación de la organización, busca financiar becas de posgrado para jóvenes colombianos de escasos recursos y alto potencial académico, reafirmando el poder transformador de la educación como motor de desarrollo social.

Un torneo que une deporte y educación

El XV Torneo de Golf Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres se ha convertido en una cita anual esperada por empresas, aficionados y deportistas que desean aportar a una causa que cambia vidas. En su decimoquinta edición, el evento se celebrará en el prestigioso campo Pacos y Fabios del Country Club de Bogotá, con una experiencia deportiva de primer nivel.

Desde su creación en 2007, la Fundación ha entregado 637 becas de posgrado en alianza con 14 universidades colombianas, impulsando el talento de jóvenes que buscan acceder a educación de calidad y contribuir al progreso de sus comunidades.

Solidaridad en cada golpe

Más que una jornada deportiva, este torneo representa un acto de solidaridad. Cada jugador y patrocinador se convierte en parte de un movimiento que apuesta por la formación profesional de jóvenes de regiones como Antioquia, Chocó, la Zona Cafetera, el Amazonas, el Putumayo y el Valle del Cauca.

Cada inscripción y cada patrocinio son oportunidades reales de transformación. Este evento demuestra que el deporte puede ser una herramienta poderosa para promover la educación y la equidad en Colombia

Destacó Ángela María Cáceres, presidenta de la Fundación.

XV Torneo de Golf Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres: deporte con propósito social
XV Torneo de Golf Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres: deporte con propósito social

Detalles del evento y cómo participar

El torneo se jugará bajo la modalidad scramble por parejas, con categorías damas, caballeros y mixta, lo que garantiza una competencia inclusiva y dinámica. La inscripción tiene un costo de $430.000 por persona, que incluye green fee, refrigerio de jugador y caddie, almuerzo, rifas y sorpresas.

Además de la competencia, los asistentes podrán disfrutar de rifas, subastas y obsequios especiales como muestra de agradecimiento por su participación. Este año, el evento destaca por su nueva sede, que ofrece mayor comodidad y accesibilidad a los jugadores.

XV Torneo de Golf Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres
XV Torneo de Golf Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres

Una invitación a transformar vidas desde el green

La Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres invita a empresas, deportistas y particulares a unirse a esta iniciativa, participando o patrocinando el torneo. Con cada aporte, se abren más puertas a jóvenes talentosos que buscan continuar su formación y contribuir al desarrollo del país.

Los interesados en inscribirse o patrocinar el torneo pueden comunicarse al correo fundacionjpgc@gmail.com o a los teléfonos (601) 926 0081 y 300 818 1502.

Sobre la Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres

Creada en memoria de Juan Pablo Gutiérrez Cáceres, esta organización sin ánimo de lucro trabaja desde hace 18 años en favor de la educación de posgrado en Colombia. Su misión es clara: otorgar becas a jóvenes con perfil social, compromiso comunitario y grandes capacidades académicas.

Con eventos como este torneo, la Fundación reafirma que la educación no solo transforma vidas individuales, sino también el futuro del país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

Millonarios anunció gran noticia de cara a últimos juegos del todos contra todos

Luis Díaz

Insólito: Bayern Múnich reveló el video donde Luis Díaz casi 'noquea' a un trabajador del club

James Rodríguez

James Rodríguez generó risas con su reacción ante curiosa pregunta de un fan

Otras Noticias

Nicolás Maduro

La inusual propuesta que el régimen de Maduro le habría hecho a Estados Unidos para acabar la tensión

Los detalles de la propuesta fueron revelados por The New York Times. ¿En qué consistió?

Artistas

Mhoni Vidente hizo impactante predicción sobre la familia de una reconocida actriz

En uno de sus últimos análisis, Mhoni Vidente le envió una advertencia a la familia. ¿Cuál fue?

Finanzas personales

Revelan sorpresivo listado de las ciudades con los arriendos más caros del país: Bogotá ya no es

Vía al Llano

Así funcionará el Plan Éxodo y Retorno en Bogotá durante el puente festivo

Enfermedades

Despido por enfermedad: ¿Cuándo una empresa puede hacerlo sin violar la ley?