Este torneo, ya consolidado como una de las principales fuentes de recaudación de la organización, busca financiar becas de posgrado para jóvenes colombianos de escasos recursos y alto potencial académico, reafirmando el poder transformador de la educación como motor de desarrollo social.

Un torneo que une deporte y educación

El XV Torneo de Golf Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres se ha convertido en una cita anual esperada por empresas, aficionados y deportistas que desean aportar a una causa que cambia vidas. En su decimoquinta edición, el evento se celebrará en el prestigioso campo Pacos y Fabios del Country Club de Bogotá, con una experiencia deportiva de primer nivel.

Desde su creación en 2007, la Fundación ha entregado 637 becas de posgrado en alianza con 14 universidades colombianas, impulsando el talento de jóvenes que buscan acceder a educación de calidad y contribuir al progreso de sus comunidades.

Solidaridad en cada golpe

Más que una jornada deportiva, este torneo representa un acto de solidaridad. Cada jugador y patrocinador se convierte en parte de un movimiento que apuesta por la formación profesional de jóvenes de regiones como Antioquia, Chocó, la Zona Cafetera, el Amazonas, el Putumayo y el Valle del Cauca.

Cada inscripción y cada patrocinio son oportunidades reales de transformación. Este evento demuestra que el deporte puede ser una herramienta poderosa para promover la educación y la equidad en Colombia

Destacó Ángela María Cáceres, presidenta de la Fundación.

XV Torneo de Golf Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres: deporte con propósito social

Detalles del evento y cómo participar

El torneo se jugará bajo la modalidad scramble por parejas, con categorías damas, caballeros y mixta, lo que garantiza una competencia inclusiva y dinámica. La inscripción tiene un costo de $430.000 por persona, que incluye green fee, refrigerio de jugador y caddie, almuerzo, rifas y sorpresas.

Además de la competencia, los asistentes podrán disfrutar de rifas, subastas y obsequios especiales como muestra de agradecimiento por su participación. Este año, el evento destaca por su nueva sede, que ofrece mayor comodidad y accesibilidad a los jugadores.

XV Torneo de Golf Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres

Una invitación a transformar vidas desde el green

La Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres invita a empresas, deportistas y particulares a unirse a esta iniciativa, participando o patrocinando el torneo. Con cada aporte, se abren más puertas a jóvenes talentosos que buscan continuar su formación y contribuir al desarrollo del país.

Los interesados en inscribirse o patrocinar el torneo pueden comunicarse al correo fundacionjpgc@gmail.com o a los teléfonos (601) 926 0081 y 300 818 1502.

Sobre la Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres

Creada en memoria de Juan Pablo Gutiérrez Cáceres, esta organización sin ánimo de lucro trabaja desde hace 18 años en favor de la educación de posgrado en Colombia. Su misión es clara: otorgar becas a jóvenes con perfil social, compromiso comunitario y grandes capacidades académicas.

Con eventos como este torneo, la Fundación reafirma que la educación no solo transforma vidas individuales, sino también el futuro del país.