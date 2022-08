El aterrador choque de cabezas que generó pánico en el fútbol argentino

La jornada de este fin de semana del fútbol argentino estuvo envuelta en varias polémicas y momentos de tensión, ya que, un jugador tuvo que ser retirado en ambulancia del terreno de juego, luego de recibir un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente en la cancha, generando pánico en sus compañeros y colegas.

En el juego entre Lanús y Aldosivi por decimoprimera fecha del fútbol argentino, se llevó todas las miradas de los medios de comunicación en Argentina, luego que en una pelota divida, el jugador Ian Escobar, terminara tirado en el gramado del estadio tras recibir un fuerte choque de cabezas con un jugador de Lanús.

Según se pudo ver en la transmisión del partido, el defensa central Ian Escobar chocó fuertemente su cráneo contra el del delantero Iván Cazal en un balón disputado, donde ninguno de los jugadores de percato de la presencia de su colega, lo cual género y preocupación en todas las personas que estaban en el terreno de juego, pues ambos jugadores terminaron muy afectados tras el golpe.

El jugador que más preocupación generó fue el defensa central de Aldosivi, quien tuvo que ser retirado en ambulancia de la cancha, pues según el reporte de los medios locales, Escobar llegó a sufrir convulsiones y entrar en un estado de inconsciencia, motivo por el cual, tuvo que ser trasladado inmediatamente a un centro médico.

Reporte de los médicos y del juez central

Al finalizar el encuentro que ganó Aldosivi un gol por cero, el juez central del partido dio su reporte de lo que había sucedido en la cancha, mostrándose preocupado por el estado de salud del defensa central.

“El choque fue bastante fuerte. Aparentemente, convulsionó y no se fue en buenas condiciones. Los jugadores de Aldosivi están en otra y todos estamos iguales. Estamos esperando información con noticias desde el hospital. Paré instantáneamente y no me quise acercar”, agregó Pablo Dovalo.

Por su parte, algunos medios argentinos aseguran que en el jugador ya recupero la conciencia y sigue hospitalizado a la espera que le realicen los exámenes pertinentes.

