Avión cisterna estadounidense se estrelló en Irak: los seis tripulantes murieron

Seis tripulantes de un avión cisterna estadounidense murieron luego del trágico accidente registrado en el oeste de Irak.

Aunque inicialmente el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) había anunciado que habían fallecido cuatro de los seis miembros de la tripulación, este 13 de marzo se confirmó la muerte de todo el equipo.

Una segunda aeronave, implicada también en el accidente, aterrizó sin problemas.

¿Qué se sabe del accidente aéreo en Irak?

"Las circunstancias del incidente están siendo investigadas. Pero la pérdida del avión no se debe a fuego enemigo ni amigo", insistió el CENTCOM, aunque Irán atribuye el ataque a un grupo aliado.

El ejército iraní afirmó en un comunicado difundido por la televisión estatal que un grupo proiraní en Irak había derribado la aeronave con un misil, matando a toda su tripulación.

La Resistencia Islámica en Irak, una alianza informal de facciones iraquíes respaldadas por Irán, afirmó haber derribado un KC-135 y atacado otro avión que logró escapar.

Cuatro aviones estadounidenses han caído en la guerra

El KC-135 es al menos la cuarta aeronave militar estadounidense perdida durante el conflicto en Medio Oriente, después de que tres F-15 fueran derribados por fuego amigo sobre Kuwait.

Los KC-135 suelen tener una tripulación de tres personas: un piloto, un copiloto y un tercero que opera la pértiga utilizada para reabastecer a otros aviones, según la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Pero algunas misiones de los KC-135 requieren un navegante, y la aeronave puede transportar hasta 37 pasajeros, según una ficha informativa de la Fuerza Aérea.

Al principio de la guerra, las fuerzas kuwaitíes derribaron por error tres cazas estadounidenses F-15E, pero los seis miembros de la tripulación pudieron eyectarse, de acuerdo con el CENTCOM.

Ese incidente se produjo durante combates que incluían "ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones", señaló en ese momento el mando militar.