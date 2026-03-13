¿Cuánto gana un alcalde en Colombia? Este es el rango salarial de acuerdo a la ciudad

Aunque muchos piensan que es igual, en Colombia, la remuneración de los alcaldes no es uniforme. Contrario a lo que podría pensarse, el sueldo de un mandatario local está estrictamente ligado a la categorización de su municipio, un sistema que evalúa factores como el número de habitantes y los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD).

Este esquema, regulado por el Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, busca garantizar la equidad y la sostenibilidad fiscal de los territorios.

De acuerdo con los decretos de incremento salarial más recientes (que para el año 2026 contemplan un ajuste basado en el IPC más un margen adicional acordado con las centrales obreras), se han establecido techos máximos que los Concejos Municipales deben respetar al fijar el salario de sus gobernantes.

Rango salarial de los alcaldes en el país

Especial: Más de 500.001 habitantes (Ej: Bogotá, Medellín, Cali) - $27.500.000 +

Primera: Entre 100.001 y 500.000 habitantes - $23.300.000.

Segunda: Entre 50.001 y 100.000 habitantes - $16.800.000

Tercera: Entre 30.001 y 50.000 habitantes - $13.500.000.

Cuarta: Entre 20.001 y 30.000 habitantes - $11.300.000

Quinta: Entre 10.001 y 20.000 habitantes - $9.100.000

Sexta: Menos de 10.000 habitantes - $6.800.000

Los valores exactos pueden variar ligeramente dependiendo del Decreto específico de liquidación de cada anualidad emitido por el Ministerio de Hacienda y la Función Pública.

¿Cómo se define la categoría de un municipio?

La Ley 617 de 2000 y la Ley 1551 de 2012 son las encargadas de dictar las reglas del juego. Un municipio escala o desciende de categoría anualmente basándose en su capacidad administrativa y financiera.

Por ejemplo, un alcalde de categoría especial, como el de Bogotá, percibe el salario más alto del escalafón, equiparable en muchos casos al de un ministro o un gobernador, debido a la complejidad de la gestión de una metrópoli.

Por el contrario, la gran mayoría de los municipios en Colombia (cerca del 85%) pertenecen a la Sexta Categoría. En estas localidades, el sueldo de los alcaldes es el más bajo de la escala, reflejando presupuestos más limitados y poblaciones menores.