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Pelea filmada en colegio de Quibdó enciende una alarma por hechos de violencia entre los estudiantes

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Colombia es uno de los países que más casos de acoso escolar registra.

Noticias RCN

marzo 13 de 2026
09:40 a. m.
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La comunidad académica y los padres de familia de Quibdó, capital del departamento del Chocó, evalúan qué medidas adoptar tras la pelea registrada entre dos estudiantes de la Institución Educativa Antonio María Claret.

El enfrentamiento, en el que uno de los menores de edad estuvo a punto de ahogarse, fue grabado por otros estudiantes del plantel, que observaban de cerca, alentando la pelea.

La institución activó todos los protocolos de convivencia escolar y se comprometió a hacer seguimiento del caso, junto a los estudiantes y sus familias, mientras se adelantan acciones de orientación para evitar que situaciones de este tipo se repitan.

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Quibdó trabajará en la promoción de un sistema educativo en tolerancia:

Tras el incidente, la secretaria de Educación de Quibdó, Marylenis Salas, informó que se encuentran en conversaciones con “los directivos de la institución educativa para conocer los pormenores de lo que pasó ese día”.

Su propósito, junto a la Secretaría de Educación del departamento, es promover un ambiente educativo en tolerancia. Además, informó que los estudiantes se encuentran fuera de peligro:

“El estudiante del grado once se encuentra bien, se encuentra estable y no hubo necesidad de llevarlo al médico, porque no perdió el conocimiento”.

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Acoso y violencia en las instituciones educativas de Colombia:

Tan solo en 2025, la línea de emergencia de la Fundación Sergio Urrego para víctimas de acoso recibió 2.500 llamadas de estudiantes de colegio; lo que refuerza la advertencia de la OCDE, según la cual, Colombia es uno de los países que más casos de bullying registra.

Omar David García, investigador de la PUJ, advirtió que “entre 2023 y 2024, reportaron 1.500 casos adicionales, es decir, un aumento del 24%. Cada estudiante que ha sido víctima reiteradamente de acoso pierde entre 20 y 35 puntos en las pruebas estandarizadas”.

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