CANAL RCN
Deportes

Reconocido jugador de selección está de luto: murió su papá

La noticia fue confirmada por la selección y el club del prestigioso delantero.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 13 de 2026
10:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Uno de los jugadores más destacados de la Selección de México se encuentra de luto tras el repentino fallecimiento de su padre.

Se trata de Raúl Jiménez, que actualmente juega en el Fulham de la Premier League y muy seguramente estará en el Mundial 2026 con su país.

LUTO: murió futbolista de manera inesperada
RELACIONADO

LUTO: murió futbolista de manera inesperada

La noticia fue confirmada mediante mensajes de condolencias de la Federación Mexicana de Fútbol, del Fulham y del Club América, en donde el delantero debutó en 2011.

Este fue el mensaje de la Federación Mexicana de Fútbol tras la muerte de Raúl Jiménez Vega, padre del delantero Raúl Jiménez

La Federación Mexicana de Fútbol, en sus redes sociales, le envió un mensaje de fortaleza al delantero Raúl Jiménez y le brindó su acompañamiento.

"Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Raúl Jiménez Vega, el padre del futbolista y seleccionado nacional, Raúl Jiménez", se comenzó expresando.

"Extendemos nuestras más sinceras condolencias y nos unimos a la pena que embarga a él y a toda su familia en este difícil momento. Descanse en paz", agregó.

Fulham se encuentra al lado de Raúl Jiménez tras la muerte de su papá

Después del comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol, el Fulham emitió el siguiente mensaje:

"Nuestras más profundas condolencias a Raúl Jiménez tras el triste fallecimiento de su padre", indicaron.

"Te enviamos amor y fuerza a ti y a tu familia, Raúl", concluyeron.

¿Cómo ha sido la carrera de Raúl Jiménez, el delantero de Fulham y la Selección de México?

A lo largo de su carrera, Raúl Jiménez ha jugado en su país, en Inglaterra, en España y en Portugal.

Dolor en el fútbol: murió reconocido exarquero que fue de selección
RELACIONADO

Dolor en el fútbol: murió reconocido exarquero que fue de selección

Los clubes que han hecho parte de su trayectoria son:

  • Club América (2011-2014).
  • Atlético de Madrid (2014-2015).
  • Benfica (2015-2018).
  • Wolverhampton (2018-2023).
  • Fulham (2023-2026).

Además, su debut con la Selección de México fue el 13 de enero de 2013, en un partido amistoso vs. Dinamarca.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ronaldinho

Netflix anunció documental de Ronaldinho: ¿cuándo se estrena?

Luis Díaz

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich: fecha, hora y canal para ver a Luis Díaz EN VIVO

Juan Fernando Quintero

‘Juanfer’ erró penal en el debut de su nuevo DT ‘Chacho’ Coudet

Otras Noticias

Artistas

¿Paola Jara está embarazada nuevamente? Jessi Uribe no se guardó nada y rompió el silencio

El artista entregó una respuesta clara a través de sus redes sociales. Estos son los detalles.

Accidente aéreo

Avión cisterna estadounidense se estrelló en Irak: los seis tripulantes murieron

Las causas del accidente siguen bajo investigación, aunque Estados Unidos asegura que no se debió a ataques iraníes ni a fuego amigo.

Finanzas personales

¿Cuánto gana un alcalde en Colombia? Este es el rango salarial de acuerdo a la ciudad

Chocó

Pelea filmada en colegio de Quibdó enciende una alarma por hechos de violencia entre los estudiantes

EPS

Día Mundial del Riñón: más de 1,5 millones de casos en Colombia