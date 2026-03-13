Reconocido jugador de selección está de luto: murió su papá

Uno de los jugadores más destacados de la Selección de México se encuentra de luto tras el repentino fallecimiento de su padre.

Se trata de Raúl Jiménez, que actualmente juega en el Fulham de la Premier League y muy seguramente estará en el Mundial 2026 con su país.

La noticia fue confirmada mediante mensajes de condolencias de la Federación Mexicana de Fútbol, del Fulham y del Club América, en donde el delantero debutó en 2011.

Este fue el mensaje de la Federación Mexicana de Fútbol tras la muerte de Raúl Jiménez Vega, padre del delantero Raúl Jiménez

La Federación Mexicana de Fútbol, en sus redes sociales, le envió un mensaje de fortaleza al delantero Raúl Jiménez y le brindó su acompañamiento.

"Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Raúl Jiménez Vega, el padre del futbolista y seleccionado nacional, Raúl Jiménez", se comenzó expresando.

"Extendemos nuestras más sinceras condolencias y nos unimos a la pena que embarga a él y a toda su familia en este difícil momento. Descanse en paz", agregó.

Fulham se encuentra al lado de Raúl Jiménez tras la muerte de su papá

Después del comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol, el Fulham emitió el siguiente mensaje:

"Nuestras más profundas condolencias a Raúl Jiménez tras el triste fallecimiento de su padre", indicaron.

"Te enviamos amor y fuerza a ti y a tu familia, Raúl", concluyeron.

¿Cómo ha sido la carrera de Raúl Jiménez, el delantero de Fulham y la Selección de México?

A lo largo de su carrera, Raúl Jiménez ha jugado en su país, en Inglaterra, en España y en Portugal.

Los clubes que han hecho parte de su trayectoria son:

Club América (2011-2014).

Atlético de Madrid (2014-2015).

Benfica (2015-2018).

Wolverhampton (2018-2023).

Fulham (2023-2026).

Además, su debut con la Selección de México fue el 13 de enero de 2013, en un partido amistoso vs. Dinamarca.