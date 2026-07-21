Selección Colombia tendría dos posibles rivales luego del Mundial de 2026: estos serían

Tras la culminación del ciclo competitivo en la Copa Mundial de la FIFA 2026, las dirigencias continentales y los cuerpos técnicos del fútbol sudamericano y de la Concacaf han comenzado a estructurar la hoja de ruta para la ventana de partidos internacionales del segundo semestre.

En ese escenario, la Selección Colombia de Mayores se encuentra en la órbita de planificación para disputar encuentros de preparación de alto impacto, donde los nombres de la Selección de México y la Selección de Perú sobresalen como los dos contendientes principales.

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Con la necesidad de mantener el rodaje del plantel e iniciar las evaluaciones correspondientes de cara al nuevo proceso hacia 2030, el combinado cafetero evalúa alternativas para concretar dos compromisos amistosos en territorio norteamericano durante la fecha FIFA de septiembre.

México y Perú: el foco de la Tricolor.

De acuerdo con varios medios mexicanos, el primer rival de México, en la era de Marquez como DT sería la Selección Colombia.

Este partido, programado para el 26 de septiembre, marcará el primer examen para el cuerpo técnico y la plantilla mexicana, mientras que para Colombia sería la continuación con Lorenzo.

La ciudad en la que se disputaría este amistoso por la fecha FIFA sería Baltimore, la cual respondería no sólo al interés deportivo, sino la atracción para hinchas mexicanos y cafeteros de esa zona.

El segundo rival potencial que cobra fuerza para completar la gira de preparación es la Selección de Perú. El elenco incaico busca reorganizar su proyecto deportivo e iniciar un proceso de reestructuración competitiva tras las Eliminatorias Sudamericanas.

Un choque frente al cuadro peruano ofrecería al cuerpo técnico de Colombia un parámetro conocido del ámbito sudamericano. La paridad histórica y el conocimiento mutuo entre ambos planteles convierten a este duelo en una prueba oportuna para probar variantes en el esquema de juego, ajustar líneas defensivas y consolidar la transición entre los futbolistas experimentados y los talentos emergentes.

El periodista Kevin Pacheco, en suelo inca, informó: “La selección peruana está muy cerca de cerrar un amistoso frente a la selección colombiana para la fecha Fifa de septiembre y octubre en EE. UU.”.

"Como se adelantó, también hay un acuerdo verbal para jugar ante México, Canadá y Estados Unidos en la misma ventana”, agregó.

La concertación de esta clase de amistosos responde al plan trazado por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para garantizar la continuidad competitiva del seleccionado absoluto. La intención del cuerpo técnico es evitar baches de inactividad tras la máxima cita orbital y sostener el ritmo de juego ante rivales de propuestas diversas.