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Gol de Luis Javier Suárez desató locura en la final de la Copa de Portugal

Luis Javier Suárez marcó gol en la final de Copa Portugal. Vea la anotación.

Luis Javier Suárez
FOTO: AFP

Noticias RCN

mayo 24 de 2026
01:02 p. m.
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Luis Javier Suárez se pronunció en un momento decisivo y marcó para Sporting Lisboa en la final de la Copa de Portugal frente a SCU Torreense. El delantero colombiano aprovechó un error defensivo rival y firmó el empate parcial en un partido que mantiene en tensión a los aficionados en Portugal.

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El tanto del atacante cafetero rápidamente empezó a moverse en redes sociales, donde varios hinchas destacaron su oportunismo y el gran momento que atraviesa en el fútbol europeo.

¿Cómo fue el gol de Luis Javier Suárez?

La anotación llegó en el minuto 54 del compromiso, justo cuando Sporting intentaba reaccionar tras un inicio complicado.

Luis Javier Suárez presionó la salida del Torreense, recuperó la pelota muy cerca del área y definió con tranquilidad frente al arquero para desatar la celebración del banco y de los aficionados del Sporting.

La jugada reflejó una de las principales virtudes del colombiano durante toda la temporada: intensidad para presionar y capacidad para resolver en espacios reducidos.

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Antes del gol, Suárez ya había generado peligro en varias ocasiones. En el primer tiempo estuvo cerca de marcar en un mano a mano que terminó tapando el portero rival y también intentó sorprender con una jugada de taco dentro del área.

¿Cómo viene jugando Luis Javier Suárez en Portugal?

El atacante colombiano atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en Europa y se consolidó como una pieza importante en el frente ofensivo del Sporting CP.

Su rendimiento durante la temporada lo convirtió en uno de los futbolistas más destacados del club portugués, especialmente por su capacidad goleadora y movilidad en ataque.

Además, el colombiano sigue sumando protagonismo en partidos de alta exigencia, algo que podría fortalecer sus opciones de cara a la copa del Mundo con la Selección Colombia.

¿Qué significa este gol para Sporting?

El empate parcial cambió el ritmo del partido y le devolvió confianza al Sporting en plena final de la Copa de Portugal.

El equipo salió mucho más agresivo en el segundo tiempo y encontró recompensa rápidamente gracias a la presión alta ejercida por Luis Javier Suárez.

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Mientras tanto, el video del gol empezó a viralizarse entre aficionados colombianos y portugueses, que destacan el impacto del delantero en una de las competencias más importantes del fútbol luso.

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