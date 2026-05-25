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Café entre Paloma Valencia y Sergio Fajardo: ¿A quién le sumó y a quién le restó?

El encuentro entre ambos candidatos llevó a complejos comentarios a tan solo días de la primera vuelta presidencial.

Noticias RCN

mayo 25 de 2026
11:46 a. m.
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A seis días de la primera vuelta presidencial, el encuentro entre Paloma Valencia y Sergio Fajardo se convirtió en el tema central del debate político.

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La reunión, que se produjo en un momento crucial de la campaña, generó interpretaciones divididas: mientras algunos analistas la califican como una celada de Fajardo contra Paloma, otros la consideran un gesto de absoluta ingenuidad de una candidata a la Presidencia.

De acuerdo con el análisis de Hugo Acero, especialista en temas de seguridad, la posición de Sergio Fajardo ha sido consistente:

Ha venido planteando una línea muy coherente, muy firme, no ha hecho alianzas con absolutamente nadie.

Por su parte, Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia Colombia, interpretó el gesto de Valencia como un intento de apertura:

Hay generosidad en tratar de abrir, en tratar de darle señales a la gente, al electorado de centro.

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¿A quién le sumó y a quién le restó el polémico café de Paloma Valencia y Fajardo?

Respecto al panorama electoral, los analistas coinciden en que hay incertidumbre en el país.

Hernández señaló que "a la luz de las encuestas pareciera que hay ciertas definiciones, (…) aunque existe un universo de más o menos un 20 o 25% de indecisos".

También señalaron que candidatos como Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda aún representan variables no completamente medidas en las encuestas.

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El panorama de seguridad para la primera vuelta presidencial

En materia de seguridad electoral, Acero expresó preocupación por la instrumentalización del proceso de paz total.

"El proceso electoral, sobre todo el tema de la paz total, en este tránsito desde ya hace varios meses, se está utilizando con sentido político".

Advirtió sobre diálogos con grupos armados y criminales que podrían afectar el voto libre, mencionando específicamente la influencia de bandas en Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Magdalena y La Guajira.

Hernández planteó otra preocupación sobre las garantías electorales, y tiene que ver con la participación del presidente en actividades políticas.

"El Estado colombiano no tiene cómo ejercerle control a un presidente de la República sobre su participación en política", señalando que esto genera desequilibrio en la competencia electoral.

Según el analista, el mandatario "no ha dejado de hacer campaña desde que se posesionó".

Ambos expertos coincidieron en la necesidad de controlar la polarización y la violencia verbal que caracteriza esta campaña, donde "los seguidores de las campañas y de los candidatos parecen más barras bravas”.

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