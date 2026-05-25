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Dimayor da fechas y horarios oficiales para la gran final entre Junior y Atlético Nacional

Dimayor confirmó las fechas y horarios oficiales de la final entre Junior y Atlético Nacional por la Liga BetPlay 2026-I. Vea cuándo se jugarán los partidos de ida y vuelta.

fechas final nacional vs junior
Foto: Nacional y Junior

Noticias RCN

mayo 25 de 2026
11:20 a. m.
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El fútbol colombiano ya tiene lista la gran final de la Liga BetPlay 2026-I. La Dimayor confirmó oficialmente las fechas y horarios de los partidos entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, equipos que disputarán la primera estrella del año y el cupo directo a la Copa Libertadores 2027.

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La serie enfrentará a dos de los clubes más tradicionales del país y promete estadios llenos, ambiente de fiesta y una definición cargada de emoción. Junior abrirá la llave como local en Barranquilla, mientras que Nacional cerrará en Medellín ante su hinchada.

Así se jugará la final de la Liga BetPlay 2026-I

De acuerdo con la programación oficial, el partido de ida se disputará el próximo martes 2 de junio en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla a las 7:30 de la noche.

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El compromiso de vuelta quedó programado para el lunes 8 de junio en el estadio Atanasio Girardot de Medellín desde las 5:00 de la tarde.

De esta manera, la Dimayor dejó definido el calendario para conocer al nuevo campeón del fútbol profesional colombiano en el primer semestre del año.

Así llegaron Junior y Nacional a la gran final

Atlético Nacional logró su clasificación luego de una sólida campaña en las fases definitivas del campeonato. El equipo antioqueño dejó en el camino a Inter de Bogotá en los cuartos de final y posteriormente eliminó al Deportes Tolima en semifinales con un marcador global de 4-1.

Por su parte, Junior protagonizó una serie mucho más apretada frente a Independiente Santa Fe. El conjunto barranquillero igualó 1-1 en el global y consiguió el paso a la final desde el punto penal. Antes, el cuadro ‘rojiblanco’ había eliminado a Once Caldas en cuartos de final.

Ahora, ambos clubes buscarán sumar una nueva estrella a su historia y quedarse con uno de los cupos más importantes del continente para la próxima edición de la Copa Libertadores.

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