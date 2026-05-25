Alcaldía de Bogotá ofrece ayudas de hasta 3 millones para negocios en Bogotá

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico abrió convocatoria para el programa 'Emprendópolis 2.0', el cual tiene como objetivo ayudar a los pequeños negocios de Bogotá que tienen problemas para mantenerse o crecer debido a la falta de dinero o de capacitación.

Esta iniciativa de la ciudad entrega un apoyo directo en especie, es decir, regala herramientas, maquinaria o muebles para el trabajo que los dueños no tienen que pagar ni devolver. Para acceder a este beneficio, los interesados solo deben seguir un orden sencillo de registro y capacitación en internet.

El proceso es gratuito y se hace principalmente de forma virtual para que cualquier persona pueda participar desde su localidad. El valor de las ayudas se divide según el tiempo y tamaño del negocio: los locales más nuevos (Grupo 1) pueden recibir activos para producir valorados en hasta $1.800.000, mientras que los negocios con más trayectoria (Grupo 2) pueden obtener hasta $3.000.000 en dotación de materiales o equipos de trabajo.

¿Cómo participar en la convocatoria? Paso a paso

El trámite para registrarse comienza el el sitio web del programa, donde debe hacer clic en el botón 'Inscríbete aquí'. Este enlace llevará al usuario directamente a la plataforma de aprendizaje, donde se debe crear una cuenta con correo electrónico, usuario y clave.

Posteriormente deberá responder el Diagnóstico de Madurez Empresarial (DIME 2.0), que es un cuestionario para conocer el estado actual de su negocio. Al terminar este cuestionario, se abrirán los cursos gratuitos de finanzas, ventas y administración, que se pueden hacer de forma presencial o virtual.

Cuando se terminan estos cursos cortos y sus evaluaciones, la plataforma permite hacer la postulación final para recibir la ayuda. En esta etapa, el usuario debe subir su RUT en formato PDF. Luego de esto, un asesor agendará una visita en el local, vivienda u oficina donde funciona el negocio para definir exactamente qué herramientas o maquinaria necesita recibir el dueño.

En este modelo, la capitalización no está orientada a la liquidez inmediata, sino al fortalecimiento del stock de activos productivos, con el objetivo de mejorar la sostenibilidad y productividad de los micronegocios en el mediano y largo plazo.