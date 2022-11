"Desastroso", "Muy doloroso": futbolistas de Costa Rica lamentaron paliza de España

Los jugadores de Costa Rica lamentaron la paliza que les propinó España (7-0) este miércoles en su estreno en el Mundial de Catar, un resultado que consideraron "desastroso" y "muy doloroso", aunque afirmaron que intentarán "pasar la página lo antes posible".

"Es difícil, no es algo que esperábamos, no era algo que queríamos, pero (tenemos que) pensar en el siguiente partido. Hay que levantarse, no podemos quedarnos con ese marcador tan doloroso", dijo el defensor Kendall Watson al término del cotejo disputado en el estadio Al Thumama en Doha.

"En un partido como este hay que salir a tener esa calma, esa personalidad, pero ninguno la tuvo", explicó el jugador del Deportivo Saprissa. "Tenemos que pasar esta página lo antes posible".

Watson, de 34 años, llamó a concentrarse en el juego que tendrán el domingo contra Japón, que derrotó sorpresivamente 2-1 a Alemania más temprano. La derrota contra los nipones puede dejarlos fuera del Mundial.

"No hay que desmayar, no hay que pensar que todo está acabado porque hay dos partidos más. Nuestra fe siempre va a estar intacta hasta que sea posible. Estamos muy adoloridos, no es lo que nos representa, lo que sigue es lo más importante", aseguró.

Superioridad de España

El zaguero Óscar Duarte, del Al Wehda de Arabia Saudita, reconoció la superioridad de España, que se fue adelante desde el minuto 11 con gol de Dani Olmos.

"Nos pasaron por encima, fueron muy superiores", aseveró.

Por su parte, el delantero del Sport Herediano Anthony Contreras afirmó que la responsabilidad del revés es de los jugadores.

"No sé explicar lo que nos pasó en cancha, fue un partido desastroso el que hicimos, como selección, como grupo. No veníamos con esta mentalidad, veníamos a ganar, pero fue lo que menos hicimos. Como jugadores tomamos la responsabilidad", apuntó.

"Siento que nos preparamos bien, estudiamos bien lo que iba a proponer España, tal vez fue una noche mala", opinó. "De ninguna manera nos pudimos acomodar a lo que queríamos".

Además del choque contra Japón, a la Costa Rica del colombiano Luis Fernando Suárez le queda otro juego, frente a Alemania.

"Esto nos golpea bastante como selección, pero quedan dos partidos que vamos a jugar al máximo, a muerte, no tenemos nada que perder", puntualizó Duarte.