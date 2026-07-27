Jugadora de futsal es sancionada con 5 años tras agredir brutalmente a su rival en el piso

El futsal femenino en Brasil se encuentra en el centro de la polémica tras registrarse uno de los episodios de violencia más graves de los últimos años. Durante un encuentro correspondiente a una liga regional brasileña, una jugadora atacó de forma salvaje a una rival en el suelo, propinándole fuertes patadas en la cabeza, lo que derivó en una suspensión ejemplar de cinco años apartada de las canchas.

El incidente, reportado originalmente por el medio Globo Esporte, ocurrió durante el segundo tiempo del compromiso disputado entre los equipos RDJ Sport y RSN (popularmente conocido como As Resenhas). En ese momento, RDJ Sport comandaba el marcador por 1-0.

Video de la agresión de esta jugadora en Brasil

La tensión del partido se desbordó tras una jugada disputada que terminó con una futbolista tendida sobre el maderamen. Sin mediar palabra y aprovechando la completa indefensión de la rival en el piso, la agresora reaccionó de manera intempestiva arremetiendo a patadas directamente contra la cabeza de la deportista. La violencia de la escena generó alarma inmediata en el pabellón.

La rápida intervención de las demás jugadoras de ambos planteles y del cuerpo arbitral logró contener a la agresora para evitar que el ataque provocara consecuencias físicas aún más graves. Ante la gravedad de lo ocurrido, las autoridades arbitrales determinaron la suspensión inmediata del encuentro, decretando oficialmente el triunfo por 1-0 a favor de RDJ Sport.

Castigo sin precedentes para esta jugador

Tras la revisión de los informes presentados sobre el partido, el tribunal disciplinario correspondiente actuó con firmeza y le impuso a la jugadora una sanción de 5 años de inhabilitación. El fallo busca sentar un precedente categórico frente a las conductas antideportivas y la violencia física dentro de los campos de juego.

Las imágenes del ataque se difundieron rápidamente en redes sociales y medios internacionales, desatando un rechazo generalizado por parte de la comunidad deportiva, que celebró la contundencia del castigo impuesto para resguardar la integridad de las atletas en el futsal.