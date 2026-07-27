Los lugares de Cali recomendados por las autoridades para la posesión de De la Espriella

En menos de dos semanas será la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, quien ha manifestado su intención de que la ceremonia se haga en una guarnición militar.

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Habitualmente, la posesión se ha realizado en Bogotá frente al Capitolio Nacional, recinto en el que el Congreso sesiona. Sin embargo, De la Espriella quiere honrar a las fuerzas militares el viernes 7 de agosto.

¿Por qué se cambió a Cauca por Cali?

Lo cierto es que el trámite para cambiar la ubicación. El pasado miércoles 22 de julio, en el Senado se aprobó la proposición con la que Salvación Nacional solicitó realizar la sesión en Cauca, sin especificar alguna guarnición militar.

Sin embargo, Diego González, secretario del Senado, se comunicó con las fuerzas militares para pedir información acerca de las condiciones de seguridad. Fue durante un discurso el 26 de julio que De la Espriella descartó a Cauca y anunció el otro sitio en el que le gustaría.

Por causa de la reciente actividad volcánica en Popayán, el presidente electo explicó que las condiciones climáticas afectarían el desarrollo de la ceremonia. En ese orden de ideas, anunció que buscará la realización en Cali.

Tanto Senado como Cámara deberán debatir la proposición para acordar el cambio de ubicación de la sesión. La posibilidad está sobre la mesa y el tiempo corre para que haya una decisión.

Los lugares que podrían albergar la ceremonia

Alejandro Eder, alcalde de Cali, conversó en Noticias RCN sobre este asunto: “Muy contentos que sea en nuestra ciudad, es un honor para el suroccidente y el Pacífico”. Acto seguido, recomendó que la ceremonia sea en la Plaza de Cayzedo, antigua plaza mayor de la capital vallecaucana.

El mandatario, además, informó que se dispuso de un edificio para que sea la sede del Gobierno Nacional en Cali; el cual queda cerca de la plaza y la iglesia La Merced.

La FM habló de este tema con la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisco Toro, quien señaló que en un principio se contempló la Plazoleta de San Francisco; pero como es al aire libre, se opta mejor por un lugar cerrado.

Por eso, en la baraja de posibilidades se sugieren el Teatro Municipal, el auditorio de la Universidad Santiago de Cali, el Centro de Eventos del Pacífico y el Teatro Jorge Isaacs.